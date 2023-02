Ventimiglia, Capitan Rébossu personaggio locale tra tradizioni popolari, racconti di fantasia e teatro

“Il progetto ‘Cammino nella Storia’ ha raggiunto un nuovo traguardo riscuotendo molti consensi e suscitando particolare interesse verso questa inedita figura, in cui leggenda, racconti di fantasia e rappresentazione teatrale si mescolano, dando anima a nuovi personaggi da legare alla storia locale e al significato della festa, infatti è l’elemento più importante per cambiare identità ed eccedere con l’immaginazione”. A dirlo è il Presidente dell’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia Piero Fusco che spiega: “Domenica 19 febbraio nella Sala delle Volte è stato presentato un nuovo personaggio inedito 'Capitan Rébossu' un Contino dall’animo buono ma un po’ ribelle, la sua personalità ha una enorme sete di avventura; estroso, vanitoso, dedito alle donne e al divertimento, dotato di una accesa immaginazione che gli suggerisce racconti fantasmagorici di gesta e avventure che non ha mai vissuto".

"Colto, sognatore, di nobili sentimenti ma un po' gradasso, spesso messo in difficoltà per la sua smania di millantare imprese incredibili, ed essendo poco coraggioso nasconde il terrore, di dover affrontare una battaglia o un duello, con la sua farneticante vanagloria".

"Grazie al suo personaggio poliedrico dai mille volti che scaturiscono nei suoi racconti delle molteplici avventure vissute e al suo carattere fumantino e lunatico gli è stato attribuito il nome di Rébossu che corrisponde ad un vento imprevedibile, esclusivamente ligure che si può verificare in base a diverse condizioni, questo fenomeno è il risultato di un rimbalzo del flusso del vento a ponente".

"Il personaggio è stato ideato e rappresentato da Piero Fusco che gli ha dato vita; Antonella Didonè ne ha curato l’abbigliamento, realizzando e cucendo il costume dai colori giallo rosso e un cappello vistoso a punta ornato con una piuma; Cosimo Buccoliero ha curato la parte scenografica. Capitan Rèbossu con la sua spada scintillante è un fondersi di personaggi dalle molteplici sfaccettature; Cavaliere con un cuore grande e un animo nobile sempre pronto ad andare in soccorso di chi si trova in difficoltà; Corsaro pronto a combattere per i suoi ideali; Corteggiatore preso d'amore per le belle fanciulle; Festaiolo dal carattere spumeggiante e un’allegria che contagia chi lo circonda".

"Durante il pomeriggio di domenica nel Centro Storico di Ventimiglia in Piazzetta del Canto Capitan Rébossu ha intrattenuto gli intervenuti al suo esordio, raccontando alcune delle sue spettacolari storie di avventure e imprese compiute, regalando palloncini modellati in spade per i bambini e fiori per le fanciulle”.