Valter Martini presenta “Taggia Rievocata” il libro del 40° dei Festeggiamenti di San Benedetto

Venerdì 24 febbraio, alle 17, nella Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano a Taggia si terrà la presentazione del libro "Taggia rievocata". Un'opera scritta da Valter Martini, vicepresidente del Comitato dei Festeggiamenti San Benedetto di Taggia, insieme a Fulvio Cervini, professore di storia dell’arte medievale Università di Firenze. Con questo libro, gli autori raccontano i 40 anni del corteo storico e dei festeggiamenti legati a San Benedetto, il messaggio è chiaro: "La comunità cresce vivendo sul passato".

Nel video, tutto il racconto di come è nata l’idea e gli spunti dai quali si è partiti





"In occasione del 40° anno dei festeggiamenti di San Benedetto, il presidente del comitato Uberto Aschero mi aveva chiesto se poteva essere questa, l’occasione per scrivere un libro a memoria di tutti gli anni trascorsi. - spiega Martini - Già da tempo avevo maturato l’idea insieme a Fulvio Cervini, di scrivere un libro sul patrimonio storico-artistico e culturale di Taggia, da lasciare come traccia del lavoro svolto da tutta la popolazione, quindi l’occasione si è presentata ed ho iniziato a lavorare da subito, per recuperare tutti i materiali possibili".

"È stata una ricerca molto impegnativa dal punto di vista dei contenuti e delle immagini, oltre a recuperare documenti originali trovati negli archivi del comune che risalivano al 1600. - aggiunge - Questo libro è un connubio di storia popolare e di storia dal punto di vista artistico. La rievocazione storica di questi 40 anni ha unito tutta la popolazione rendendo unica Taggia al punto che anche i partecipanti che vengono da fuori si integrano perfettamente nella realtà della manifestazione".