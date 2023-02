Il 2023 è l'anno della ripartenza per le feste di Andagna: la ProLoco torna dopo lo stop per la pandemia

Dopo qualche anno di pausa riprendono le manifestazioni ad Andagna. La Proloco si è riunita e ha deciso di ripartire nell’estate 2023 e di organizzare alcune delle sue manifestazioni più amate: E Lizzette de San Zane, con il concorso per band “Belin, che band!”, la Sagra du Rezegnun, il piatto tipico di Andagna e la tanto attesa Festa della Castagna.



Dopo lo stop a causa dell’emergenza Covid la Proloco non aveva più ripreso le manifestazioni e ha dovuto fare i conti non solo con la situazione pandemica, ma purtroppo anche con la perdita di alcuni importanti soci che sono stati per anni i pilastri dell’associazione. "È anche in loro memoria che quest’anno si è deciso di ripartire, unendo le forze per continuare un percorso che è iniziato oltre 50 anni fa. - spiegano - La Proloco ha recentemente accolto nuovi soci ed è entusiasta nell’annunciare la ripresa delle manifestazioni. L’invito da Andagna è per tutti: partecipate numerosi e con gioia a tutti gli appuntamenti per il 2023!"