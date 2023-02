Al Museo Civico di Diano Marina, biglietto ridotto per i visitatori in maschera

In occasione del carnevale dianese, a partire da domani, mercoledì 22 febbraio e fino a sabato, dalle 9 alle 17, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina sarà accessibile con uno speciale biglietto ridotto da tutti i suoi visitatori in maschera. Una iniziativa in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.



"I nostri piccoli e grandi ospiti avranno modo di immergersi a piene mani nel passato e riscoprire la lunga storia del Golfo Dianese, dal Paleolitico fino al Risorgimento, attraverso un percorso museale con oltre 800 reperti tra materiali archeologici, documenti e cimeli storici e minerali provenienti da tutto il mondo. - affermano dal Museo - Vi aspettiamo per animare il nostro Museo con i vostri costumi e la vostra allegria".