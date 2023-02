Svila.it: la vera surgelata italiana da quasi 50 anni

Pochi alimenti hanno un posto così importante nella cultura italiana come la pizza. È diventata sinonimo di allegria e condivisione ed è parte della nostra vita da secoli. Ma cosa succede quando hai ancora voglia di gustare un autentico sapore italiano ma non vuoi andare in pizzeria? La risposta arriva da Svila.it. Da quasi 50 anni porta nelle case degli italiani la vera pizza surgelata made in Italy: le stesse materie prime che usano i grandissimi chef per farti provare un sapore unico e il calore delle miglior tradizioni culinarie italiane.

Come nasce Svila.it

Il marchio Svila ha una storia che risale al 1974 a Visso, nelle Marche e nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. É tra le prime aziende a produrre e distribuire con successo la pizza surgelata di qualità nel nostro Paese. Il risultato è stata una constante espansione dei suoi prodotti tanto che oggi la Svila pizza surgelata (vedi: https://www.svila.it) è molto conosciuta ovunque. Il processo produttivo delle pizze segue rigorosamente i principi della buona cucina italiana e le pizze sono lavorate, preparate e surgelate nello stesso giorno per preservarne la freschezza.

Un’ampia gamma di gusti per tutti i palati

Dalle classiche margherite a quelle più particolari come la “Norcina” e la “Posillipo“, ogni famiglia può trovare la pizza surgelata giusta per le proprie esigenze. Tutti i prodotti della linea di pizze surgelate vengono realizzati con ingredienti freschi e di alta qualità. I pomodori, la mozzarella, i salumi, sono accuratamente selezionati e lavorati in base alle ricette tradizionali italiane, garantendo un sapore autentico. Farina di grano tenero, olio extra vergine d’oliva, sale marino, acqua di fonte proveniente dalle vette dei Sibillini, sono tra le semplici ma genuine materie prime utilizzate e certificate.

Le pizze

Da quasi 50 anni Svila è conosciuta per le sue pizze surgelate che mantengono la freschezza e la morbidezza dell’impasto. La selezione di prodotti offerti dall’azienda comprende un vasto assortimento di pizze surgelate come “Rucola e pomodorini“, “Salsiccia e Zucchine” e “Diavola“, tutte preparate da maestri pizzaioli. Ci sono anche pizze più sfiziose come la “Tartufo” e “Radicchio Speck e provola“.

La preparazione

La preparazione della pizza Svila.it richiede un’accurata selezione dei prodotti e del metodo di produzione. Si comincia con l’impasto per il quale viene utilizzata sola farina italiana di qualità, selezionata accuratamente per farle ottenere una consistenza ottimale. Una volta preparato l’impasto questo viene suddiviso il palline e lasciato riposare 24 ore a temperatura controllata perché solo in questo modo può crescere in modo uniforme. Successivamente viene steso e poi si passa alla farcitura che viene eseguita a mano per ogni pizza.

I punti di forza

Svila si distingue non solo per la qualità dei prodotti ma anche per la convenienza. La scelta di materie prime di qualità e l’esperienza nella realizzazione dell’impasto con la corretta idratazione e con i giusti tempi di lievitazione, permette di preservare i sapori originali, evitando l’alta percentuale di grassi presente nella maggior parte delle pizze surgelate. L’esperienza nel settore della produzione da quasi cinquant’anni consente a Svila di ottimizzare in modo continuo la qualità del prodotto e offrire prezzi competitivi.