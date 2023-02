Sanremo: vista mare, buon cibo e il clima. Con 'Kalinka' l'analisi del mercato immobiliare di Fabrizio Riolo (Video)

Una immobiliare nata 12 anni fa che è nata con un pensiero rivolto prevalentemente al mercato russo. Si tratta di ‘Kalinka’, in corso Imperatrice 2, gestita da Fabrizio Riolo che si è trasferito dalla Sicilia a Sanremo, dopo il matrimonio con una donna russa che viveva nella città dei fiori e che trattava principalmente vendite con clienti che arrivavano da Mosca e dintorni.

“Non solo vendita di immobili – ci ha detto Riolo – ma anche una serie di servizi attorno al mercato”. Un mercato che, tra Covid e soprattutto la guerra, è calato vistosamente, anche se la zona sanremese è sempre amatissima dai russi: “Rimane fortunatamente nel loro cuore – prosegue – e, chi ha i suoi affari in Europa, riesce comunque a comprare, nonostante i controlli di vario genere dettati dalla Legge. Proprio in questi giorni abbiamo una serie di clienti con i quali stiamo trattando nuovi acquisti”.

Un mercato che è sempre florido e che, però, con la guerra in atto potrebbe trovare luoghi diversi, tra Dubai e la Thailandia. L’immobiliare ‘Kalinka’, che ha la sua sede in corso Imperatrice (vicino al Casinò) continua la sua attività legata anche ad altri paesi russofoni, ma sta crescendo pure il mercato scandinavo, in particolare dalla Norvegia e dalla Danimarca.

“Non sono i numeri dei russi – ha detto Riolo – ma è comunque un mercato interessante. C’è anche un nuovo mercato relativo agli affitti a breve termine, cresciuto a dismisura anche con il Festival di Sanremo”. Dopo il calo degli anni scorsi e le nuove richieste immobiliari, il mercato sembra destinato a crescere nuovamente e Sanremo si farà sicuramente trovare pronta, così come l’immobiliare ‘Kalinka’.