Sanremo si colora con i murales del Festival: i protagonisti in versione maratoneti nelle opere firmate John Sale

Se all’interno del Teatro Ariston, anche quest’anno, la musica e l’arte non sono mancate, altrettanto è avvenuto all’esterno, nel resto della città, durante la settimana del 73° Festival di Sanremo.

Sparsi qua e là sono apparsi diversi murales. Eppure quelli che colpiscono maggiormente sono inerenti al Festival. Da diversi anni, in via Palazzo, un misterioso artista celebra personaggi di spicco. Capaci di lasciare un segno nel cuore del pubblico. L’autore dei caratteristici ritratti, che si firma John Sale, ha raffigurato lo scorso anno Madame, Drusilla Foer, i Maneskin e il conduttore Amadeus. Quest’anno, invece, si è cimentato nella rappresentazione di una staffetta.

Amadeus, nei panni del supereroe Batman, in prima posizione. Di seguito Gianni Morandi, Francesca Fagnani, Chiara Ferragni, Paola Egonu e Fiorello. Tutti sotto le spoglie di abili corridori sulla scia dello spot girato dalla Rai per lanciare la 73ª edizione del Festival.

Forse per sottolineare quanto eventi di questa portata, quale il Festival, siano una vera e propria corsa (con non pochi ostacoli) con l’obiettivo finale di offrire al pubblico un tipo di intrattenimento d’alta qualità, non rinunciano alla competitività richiesta.