Sanremo: alla scuola Rubino 'Una zampa in famiglia 3. Con Zampa a lezione di One Health' (Foto)

Le classi della Scuola Primaria 'Rubino' di Sanremo hanno aderito ad una inziativa speciale messa a punto dall’ AMNVI, associazione nazionale medici veterinari italiani: 'Una zampa in famiglia 3. Con Zampa a lezione di One Health', che vede interessati i bambini di tutte le classi e una veterinaria, la dottoressa Alessandra Verrone.

Il progetto prevede tre incontri, uno al mese, tra febbraio e aprile, nei quali i bambini verranno coinvolti in attività ludiche, con finalità educativo didattiche, sui temi della conservazione e protezione dell’ambiente in cui viviamo e degli esseri viventi e non che lo popolano, tutti attori essenziali per la nostra sopravvivenza.

Nel primo incontro gli alunni, divisi per classi parallele e quindi in base all’età, hanno potuto scoprire gli habitat degli animali dai più noti a quelli meno, venendo a conoscenza di un mondo ben più vario e vasto di quello che di solito si palesa ai loro occhi. Attraverso il gioco la dottoressa Verrone è riuscita a coinvolgere tutti, dalle prime alle ultime classi, in attività importanti per la formazione e crescita di una consapevolezza ambientale e civica.