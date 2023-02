Dopo 52 anni l'Antica Trattoria Garibaldi chiude i battenti: Bordighera consegna un attestato di ringraziamento alla famiglia Muzzana (Foto e video)

Dopo 52 anni di attività l'Antica Trattoria bar Garibaldi in via della Loggia a Bordighera alta ha chiuso i battenti. I titolari del locale del centro storico, la 76enne Elvira Iamundo e l’86enne Pietro Muzzana, dopo una vita passata tra i fornelli e la sala hanno deciso di andare in pensione lasciando la gestione del ristorante ad altri. Una scelta che ha un po’ rattristito la comunità affezionata al 'Garibaldi' e ai suoi proprietari perché era un luogo di ritrovo per tantissimi bordigotti. Per “l’instancabile dedizione alla propria attività commerciale gestita per oltre 52 anni a Bordighera Alta e per la continua disponibilità ed accoglienza sia ai turisti che a tutta la comunità", il comune di Bordighera, a nome della cittadinanza, ha deciso di dare un attestato di ringraziamento alla famiglia Muzzana, che, commossa, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’apprezzato gesto. La cerimonia di consegna si è svolta, questa mattina, all’Antica Trattoria Garibaldi alla presenza dei figli Maddalena ed Antonello. L’assessore di Bordighera Melina Rodà ha regalato un mazzo di fiori e ha consegnato una pergamena con l’attestato del comune ad Elvira e Pietro, che, nel corso degli anni, si sono sempre resi disponibili per le attività che coinvolgevano la comunità di Bordighera Alta.

“Oggi essere qui è importante per me, in prima persona, perché sono nata e cresciuta qui vicino e ho visto proprio il percorso di crescita di questa famiglia negli anni che, a livello familiare, è riuscita a portare avanti un’attività per 52 anni dando lustro al nostro territorio” - commenta l’assessore di Bordighera Melina Rodà - “Una famiglia che ha saputo proporre la nostra enogastronomia, che fa parte del nostro patrimonio. Qui, il turista, ma anche il residente, ha sempre trovato prodotti di prima qualità in una cucina condotta con amore da Elvira. Per noi è un grande piacere poter dare questo attestato ad una famiglia che dopo tanti anni, giustamente va in pensione”. “E' un piccolo gesto per ringraziarli, come comunità, per tutto quello che hanno fatto"- dice Barbara Rotella di A Pria Presiuza.

“Siamo contentissimi del nostro lavoro svolto in questi 52 anni. È stato un piacere anche per tutti i nostri clienti ai quali faccio un ringraziamento perché sono stati costanti e mi hanno gratificato in tante maniere. Sono contentissima" - dichiara Elvira - "Dopo 52 anni, penso che ora sia giunto il momento di riposarci un po’ e, magari, sfruttare l'occasione per fare una crociera, se sarà possibile”.

Più di 50 anni fa Elvira e Pietro rilevarono il locale, che era aperto già da decenni ed era stato, infatti, inserito nel circuito delle “Cinque Bettole". All'epoca era anche un bar. “Quando sono entrata qui dentro avevo 23 anni, era il 20 settembre del 1970” - racconta la signora Elvira - “All’inizio c’era anche un bar e dietro al bancone, fino al 1992, c'è stato Pietro. Tutti venivano a giocare a carte o a biliardo, a prendere il caffè e i bambini venivano per i ghiaccioli, mentre, durante il Festival di Sanremo, l’intera comunità si ritrovava qui per vedere tutti insieme la televisione, visto che nessuno la possedeva in casa. Il bar venne però poi chiuso nel 1992, quando il ristorante prese il sopravvento e non era più possibile seguire entrambe le attività”.

Le apprezzate ricette della signora Elvira e l’accoglienza offerta dai ristoratori, negli anni, hanno attirato tanti clienti, tra i quali anche persone famose dello spettacolo, come Mike Stoller, compositore statunitense noto per aver collaborato con Elvis Presley, che veniva con la moglie, la musicista jazz Corky Hale, che ha suonato con George Michael: “Venivano ogni anno per festeggiare il compleanno della moglie nella nostra piazzetta e si portavano dietro l’orchestrina che poi si metteva a suonare qui. È stato bellissimo. Porto con me tantissimi bei ricordi. Ho avuto tanto dal mio ristorante e ringrazio infinitamente i nostri clienti, che sono diventati nel tempo degli amici e so già che mi mancheranno" - riferisce Elvira.

Si narra che nel locale a gestione familiare si fosse fermato a bere un caffè anche Garibaldi: “Per generazioni, gli anziani bordigotti, hanno tramandato la leggenda di Garibaldi ai loro figli. Crescere qui è stata una bella esperienza. Negli anni, inoltre, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, i clienti ci volevano bene. Con dispiacere ora abbiamo dato via ma auguriamo ai nuovi gestori tanta gioia e felicità, come abbiamo ricevuto noi, sia dai nostri clienti che dal lavoro“ - aggiunge Maddalena, la figlia di Elvira e Pietro. “E’ stato un bel percorso, ci ha insegnato tanto. Abbiamo vissuto bei momenti ma anche tanti sacrifici” - sottolinea il figlio Antonello - “Alla fine, però, siamo contenti di quello che abbiamo fatto“.

I nuovi gestori dovrebbero riaprire l’attività durante la prima settimana di marzo.