Bouquet raddoppiati per il Festival di Sanremo 2023, promozione importante per il Mercato dei Fiori e la città

Ben 400 bouquet sono stati preparati dal Mercato dei Fiori durante la settimana del Festival di Sanremo. Un impegno raddoppiato rispetto al passato, con un impegno di materiale di 35mila euro, oltre al lavoro delle mani esperte delle floral designers e del personale del Mercato dei fiori e di tutto lo staff dell'Asta e Deposito Fiori.

I fiori di Sanremo sono stati tra i protagonisti di questa 73ª edizione della kermesse canora. Le composizioni targate Mercato dei Fiori si sono viste sia nella sala stampa allestita al Casinò municipale ed anche sul Green Carpet davanti al Teatro Ariston, nella scenografia di Domenica In e naturalmente nei bouquet consegnati ogni sera ad artisti in gara e ospiti.

Un ritorno d'immagine importante per il Mercato dei Fiori, con le sue composizioni fotografate dai media di tutto il mondo. Dietro ogni singola composizione c'è stato anche un importante lavoro di studio. Infatti, i bouquet unici e colorati, sempre freschi erano personalizzati di volta in volta in base al look dell'artista a cui erano destinati, con un febbrile lavoro di perfezionamento dietro le quinte del teatro Ariston.

"Un impegno che ha visto al lavoro giorno e notte tutto lo Staff del Mercato dei Fiori: Lorella, Lorenzo, Paolo, Marco, Alessio, Enrico, Stefania, Gianni, Riccardo, Dennis, Pino, Elvio, Riccardo, Mattia e Andrea. Loro hanno permesso una buona riuscita della promozione iniziata lo scorso gennaio con il concorso 'Bouquet Festival', riservato ai fioristi professionisti provenienti da tutta Italia. - sottolineano dal Mercato dei Fiori - Per realizzare i bouquet e le composizioni è stata fornita una grande varietà di fiori e fronde tra cui Ranuncolo sia nella varietà Elegance che Clone, Anemone, Papavero, Elleboro, Violaciocca, Strelitzia, Garofano, Gelsomino, Ginestra, varietà di Mimosa Chiaro di luna, Silver Moon e Gaulois e le varietà di Eucalyptus come la Stuartiana autunno, Gunny, Parvifolia e Cinerea, e come fogliame, il Formium e l'Aspidistra".

"Con la consegna dei bouquet più che raddoppiata rispetto agli anni passati e immortalata in tutte le immagini ufficiali del Festival, insieme al Comune di Sanremo abbiamo contribuito a raggiungere l'obiettivo di rendere di nuovo centrale il tema del fiore locale nella manifestazione, non solo musicale, più popolare della televisione italiana" - chiosano dal Mercato dei Fiori.