Sport invernali: ancora un weekend di ottimi risultati per gli atleti dello 'Snow Team Sanremo' a Limone

Un altro weekend di successi, quello che si è appena concluso, per lo sci club ‘Snow Team Sanremo’ a Limone Piemonte. Si sta confermando più che positiva la stagione sciistica 2022-2023 per il club matuziano, che vede mettere a segno una serie di podi importanti nelle gare valevoli per il campionato Ligure e nelle selezioni per le finali nazionali.

Sono ben 9 gli atleti che rappresenteranno lo Snow Team al trofeo ‘Pinocchio’ (finale nazionale), che si svolgerà a fine marzo all'Abetone: Federico Balduzzi; Violante Alborno; Elisa Carabalona; Nicolò Ceravolo; Jacopo Conio; Mattia Grillo; Bianca Maria Migliardi; Pietro Vento e Sofia Brizzi.

I ragazzi, insieme ai compagni di squadra Alice Da Costa, Ginevra Ghiglione, Vittoria e Umberto Mariotti, Carlo Vento, Gaia e Osvaldo Tesorini, Michele Bana, Cecilia Carlo e Giulia Garozzo hanno fatto raggiungere il terzo gradino del podio al club nella classifica di squadra, per più weekend consecutivi.

"Risultato davvero entusiasmante - dicono gli allenatori - se si pensa che i club avversari mettono in pista molti più concorrenti".

“Nato 18 stagioni fa a Limone Piemonte - spiega il presidente della società Roberta Marchese - lo ‘Snow Team’ ha sempre gareggiato sul circuito piemontese. In seguito, per completare le proposte offerte alle famiglie, è stata aperta una sezione Ligure per poter consentire anche l'accesso a questo campionato. La nostra prerogativa è sempre stata quella di accogliere tutti e farli sentire una squadra dove nessuno rimane indietro. La professionalità dei nostri allenatori si vede nei miglioramenti tecnici dei nostri atleti ma soprattutto nel clima di serenità e amicizia che sono riusciti a creare. E io sono molto orgogliosa di loro e di quello che abbiamo creato".

Non si devono dimenticare neppure i successi ottenuti sul circuito AOC dove Giacomo Tosello e Gioele Giordano hanno già conquistato l'accesso per le finali nazionali a Cortina del ‘Gran Premio Giovanissimi’, la più importante competizione sportiva di sci organizzata dalle scuole di sci dell' AMSI. Agguerritissimi, questi ragazzi ancora aspettano di gareggiare nelle selezioni per accedere alle altre finali e raggiungere così i loro compagni liguri.

"Un ringraziamento speciale – termina il sodalizio - va alle famiglie che, sempre più numerose, ci hanno dato fiducia scegliendoci tra le diverse realtà di Limone Piemonte. La nostra promessa è quella di continuare a lavorare con impegno e serietà per non tradire le loro aspettative".