Pallavolo: weekend sugli scudi per le formazioni della NLP Sanremo, 3 vittorie in altrettante partite

U18 Sushi House Sanremo vince e convince per 3-0 contro Albisola in un match che nulla è stato lasciato alle avversarie. Nella formazione inoltre sono state fatte esordire 2 atlete del 2010 che ben si sono comportate insieme al resto della formazione di coach Michela Valenzise.



U16 C.R.M. Centro Rieducazione Motoria gioca in trasferta ad Albenga una partita giocata sempre punto a punto riuscendo a strappare la vittoria per 3-2 al tie break. Sotto la guida del coach Silvia Cimino le ragazze compiono un ulteriore piccolo passo in avanti in classifica.



2^ divisione San Giovanni Volley Ospedaletti - NLP Sanremo vince anch'essa al tie break 3-2.

Giocata in casa al palazzetto di Ospedaletti un'altra partita tirata fino all'ultimo come la precedente.

Inoltre da segnalare la convocazione per la selezione territoriale per la ns brava Sophia Praticò a coronamento di un buon percorso di crescita.