Pallavolo: vittoria casalinga al tie-break per la formazione under 17 dell'Unione Sanremo sul Carcare

Vittoria per 3-2 dell'Unione Sanremo Under 17 contro il Carcare, in una partita molto difficile e combattuta. Partono sotto tono i sanremesi, privi di Tinelli e Farisano, e cedono il primo set alla forte formazione di Carcare per 20-25. Buona reazione nel secondo: pesanti gli attacchi di Gozzi e i muri di Morgante nei momenti decisivi e i sanremesi chiudono 25-23.

Molto bene anche il terzo: cresce Savini in ricezione e Corsaro smista bene il gioco per i suoi attaccanti e il set si chiude 25-10 per i sanremesi. Nel quarto parziale parte forte il Carcare che, grazie a ottime difese, si aggiudica il parziale per 25-22.

Il tiebreak è combattutissimo: il Carcare si porta in vantaggio ma i sanremesi, trascinati dal capitano Lorenzo Graglia, riescono a rimontare nel finale. Chiude l'incontro per 16-14 il giovanissimo schiacciatore Mattia Chiantore con un bell'attacco.

La formazione dell’Unione Sanremo: Colella, Corsaro, Vankliff, Neumann, Zaffanelli, Moretti (L), Morgante, Gozzi, Savini(L), Baldi, Graglia (K), Chiantore. Con la vittoria l'Unione Sanremo consolida il terzo posto in classifica, alle spalle proprio del Carcare. Prossima gara per i giovani sanremesi sarà il 4 marzo, nella difficile trasferta di Finale Ligure.