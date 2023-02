Pallanuoto: buon pareggio esterno per la Rari Nantes femminile, finisce 10-10 contro il Treviglio

TREVIGLIO PN–R.N.IMPERIA 10-10 (3-2; 3-2; 1-2; 3-4)

TREVIGLIO: Giai, Albani cap. Sacco, Paleni, Zanoccoli 4, Trezzi, Ghezzi, Sbruzzi 1, Franchini 2, Cannata, Inoue 3, Ciccia, Motta. All.: Palazzo

IMPERIA: Bottiglieri, A.Amoretti, Cariolo, S.Amoretti 2, Imola, Mirabella 2, Iazzetta, Comba 1, Accordino 3, Cappello 1, Deserti 1. All.: Ragosa

USCITE PER LIMITE DI FALLI: Trezzi (T) nel terzo tempo; Amoretti (I), Accordino (I), Sbruzzi (T) nl quarto.

SUP.NUM.: Treviglio 4/13 + due rigori sbagliati; Imperia 2/13 + due rigori realizzati

Le RariGirls raccolgono un buon punto dalla trasferta di Osio Sotto pareggiando pe 10-10 contro Treviglio Pallanuoto e salgono così a quota 5 in classifica. Con le lombarde quasi sempre in vantaggio. Il risultato, raggiunto a 26 secondi dalla sirena, è ancor più prezioso e testimonia la tenacia e la capacità di rimanere di in partita della squadra, come già era accaduto a Busto Arsizio.

Sono le padrone di casa ad andare sul 2-0 nei primi minuti, raggiunte dalle reti di Comba, la prima stagionale per la giocatrice argentina, e di Accordino, con un bolide dalla distanza. Treviglio comunque rimette la testa avanti immediatamente. La squadra di Palazzo sembra più in palla e, dopo aver fallito un penalty, vola sul +2, ad inizio secondo tempo. La Rari però è brava a non lasciar scappare le avversarie. Le reti di Sara Amoretti, che dal perimetro concretizza la superiorità dopo il time-out, e Sofia Deserti, al secondo sigillo in campionato, tengono viva la partita nonostante il doppio svantaggio all’intervallo lungo.

A fronti invertiti arriva la doccia fredda: il terzo tempo comincia con il gol di Zanoccoli che infila la retroguardia apparsa sorpresa. La Rari comunque non esce di scena e si riorganizza. Le ragazze di Ragosa, dopo aver sfogato la furia delle trevigliesi, sembrano aver più fiato e, a cavallo con l’ultimo periodo, raggiungono la parità: prima la ‘sciarpa’ di Cappello, poi il rigore di Accordino e la rete di Amoretti concretizzano il 7-7.

Come fuoco sotto la cenere, la squadra di Palazzo si risveglia con veemenza e, a metà tempo dalla sirena finale, si riporta sul 10-7: un triplo svantaggio che potrebbe essere mortale e invece, come già dimostrato all’esordio in campionato, la Rari raccoglie i cocci e rimane concentrata sul match. Nulla è perduto. Così Accordino è fredda dai 5 metri per la tripletta personale e Sofien Mirabella (con due gol in due minuti) trascina la squadra al pari. Chi altra se non la ‘tuttofare’ della Rari, a segno in tutti gli incontri fin qua disputati? Prima però Treviglio ha la ghiotta occasione per allungare ma Bottiglieri spizzica il rigore sul palo. Poi la staffilata della numero 6, a 26 secondi dalla fine , si insacca dove la ex Martina Giai non può arrivare e consegna il punto alla formazione giallorossa.