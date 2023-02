Calcio femminile, ottava vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies: Albenga ko

Ottava vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies, che ieri sono riuscite a battere, in casa, l’Albenga, per 10 a 1, durante la partita valida per l'ottava giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Otto su otto perciò per le ragazze, guidate da mister Ivan Busacca, che, ritornate a giocare sul campo di Pian di Poma a Sanremo, sono riuscite a vincere grazie ai gol di Balla e di Marcucci, alle doppiette di Cerato, Lercari e Della Morte e alle reti di Famà e Iezzi.

Continua la scia positiva delle matuziane che restano così in vetta alla classifica. “Da segnalare il primo goal assoluto di Beatrice Iezzi, anno 2006, e il primo gol di Alice Balla. Elisa Cerato diventa, per ora, capocannoniere del campionato. Siamo 8 su 8 in questo campionato. Anche con assenze importanti per infortunio, la squadra ha saputo gestire al meglio la partita e ascoltare il mister per ottenere, alla fine, un ottimo risultato. Ora testa al Genova Calcio che, nonostante la classifica, sarà una squadra insidiosa da affrontare domenica” - commenta il presidente Simone Ricci.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo domenica prossima alle 15 per affrontare il Genova Calcio.