Sold out alla prima dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e con l’inaugurazione di 'Prendi posto al centro della Musica'

Inizia con un sold out la nuova stagione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, quattro mesi di concerti che porteranno in città direttori e solisti di fama internazionale.

Nel concerto di sabato scorso, “Sonorità drammatiche e rullo di timpani” diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo, il pianista Congyu Wang fin dalle prime note del Concerto in Re minore K. 466 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart ha conquistato la sala. Applausi scroscianti anche dopo il bis con un suo assolo travolgente.

Sabato è stata inaugurata anche l’iniziativa speciale “Prendi posto al centro della musica”. Tramite un form accessibile dal sito www.sinfonicasanremo.it ogni settimana sarà possibile prenotare un posto - anzi, il posto - per assistere al concerto da una posizione insolita e davvero speciale: in mezzo all'Orchestra!

Un’iniziativa che ha suscitato grande curiosità da parte del pubblico e ha entusiasmato Francesca, la prima abbonata che ha provato questa esperienza immersiva che regala la prospettiva insolita di un concerto visto dalla parte di chi suona:

“Un’esperienza da fare, che consiglio, perché capovolge completamente il punto di ascolto. Forse non è il punto migliore da dove ascoltare una sinfonia, però si viene immersi in mezzo ai musicisti… Ero in una posizione in cui i fiati predominavano rispetto agli archi, cosa che in un teatro non avviene mai. Oltre tutto vedere il direttore di faccia, cogliendo tutte le sue espressioni è stato davvero fantastico!”.

In sala anche Caterina Costanza Pireri, vicesindaco del Comune di Sanremo e gli assessori Giuseppe Faraldi e Massimo Rossano.

Prossimo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sabato 25 febbraio alle 21.00 al Teatro del Casinò per il concerto “L’esuberante vitalità di Felix e la gioia serena di Ludwig” diretto dal M° Gudni Emilsson con la partecipazione del pianista ungherese Marton Kiss.