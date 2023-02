CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 20 febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ANT-MAN AND THE WASP – QUANTUMANIA – ore 16.15 – 18.45 - 21.15 - di Peyton Reed - con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray – Azione/Avventura/Commedia - "Scott Lang ha salvato il mondo, insieme agli Avengers, poi ha scritto un libro e ora vive di quello. Sua figlia Cassie invece è un'attivista che non ha paura di mettersi nei guai con la polizia. Inoltre è anche un genio della scienza e con l'aiuto di Hank Pym e Hope Van Dyne ha ideato un sistema per sondare il regno quantico. Janet Van Dyne, che della sua lunga prigionia nel regno quantico preferisce non parlare, ne è all'oscuro e quando lo scopre è troppo tardi per fermare Cassie: il suo esperimento finisce per trasportare tutti in questa fantastica dimensione, dove si trova anche... il Conquistatore!…”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- TRAMITE AMICIZIA – ore 16.30 – 19.15 - 21.30 - di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci - Commedia - "Lorenzo è il proprietario di un'agenzia, ‘Tramite amicizia’, in cui si offre come amico a noleggio. Affabile, premuroso, gentile, è l'amico perfetto... Questa volta però a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario, Alberto Dessè, sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dunque a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà quindi lanciarsi nella missione (im)possibile di diventare suo amico per cercare di convincerlo a cambiare idea…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL MUTO DI GALLURA (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Matteo Fresi - con Andrea Arcangeli, Marco Bullitta, Giovanni Carroni, Syama Rayner – Drammatico - "Non ha parole Bastiano Tansu ma tanto piombo per vendicare chi ama nella Gallura del 1849. La chiesa e la monarchia fanno quello che possono per governare l'ingovernabile, la faida infinita tra i Vasa e i Mamia. Il matrimonio mai celebrato tra Pietro Vasa e la figlia di Antonio Mamia è all'origine di quella guerra privata che abbatte senza scrupoli donne e bambini. Bastiano, cugino di Pietro, è il più feroce di tutti, soltanto Gavina, giovane figlia di un contadino locale, fa breccia nel suo cuore. Ma il destino è avverso e ha il colpo in canna.…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- TITANIC (3D) - ore 20.15 – di James Cameron - con Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bill Paxton, Gloria Stuart – Drammatico/Romantico - "Jack e Rose sono due giovani amanti che trovano l'infinito amore nel viaggio dell'"inaffondabile" Titanic. Ma quando il transatlantico si scontra con un iceberg nel freddo mare del Nord Atlantico, il loro amore viene sconvolto e si trasforma in una corsa mozzafiato per sopravvivere al disastro…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- THE SON – ore 20.30 - di Florian Zeller - con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie - Drammatico - "Peter Miller è un professionista di successo in procinto di accettare un importante incarico nell'imminente campagna presidenziale. Ha una giovane moglie, Beth, e un figlio nato da poco. Tutto sembra filare a gonfie vele, nonostante la stanchezza di Beth che deve gestire il neonato da sola, ma sulla porta del loro appartamento compare Nicholas, il figlio adolescente che Peter ha avuto dall'ex moglie Kate. Kate non riesce più a gestire quel teenager ombroso che marina la scuola e sembra avercela col mondo, e ha accettato la richiesta del figlio di andare a vivere dal padre e dalla donna per cui è stata lasciata. Peter dovrà fare i conti con la presenza del figlio ma anche con i suoi sensi di colpa e con il suo vissuto famigliare…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TRAMITE AMICIZIA – ore 20.30 - di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci - Commedia - "Lorenzo è il proprietario di un'agenzia, ‘Tramite amicizia’, in cui si offre come amico a noleggio. Affabile, premuroso, gentile, è l'amico perfetto... Questa volta però a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario, Alberto Dessè, sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dunque a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà quindi lanciarsi nella missione (im)possibile di diventare suo amico per cercare di convincerlo a cambiare idea…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





