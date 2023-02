Superba vittoria del 4 di coppia under 17 della Canottieri Sanremo nella regata di Coastal Rowing di Port Hercule a Montecarlo.



I matuziani non solo hanno battuto i loro avversari di categoria ma anche distaccato di 25" il primo equipaggio di categoria superiore, l'under 19 del Monaco. Roberto Strazzulla, Leonardo Arosio, Diego Consonni, Alberto Strazzulla, timonati da Dina Sosnovska con il tempo di 22'28"05 hanno anche fatto segnare il secondo miglior tempo assoluto sui 6 km di gara, a 20" dall'esperto equipaggio senior del Monaco, capitanato dal giovane Presidente Mathias Raymond.



Buoni risultati e piazzamenti anche per gli altri matuziani. Secondo il 4x+ senior femminile di Dina Sosnovska, Cristina Ricci, Micaela Porcellana, Fulvia Taggiasco, Tim. Alberto Strazzulla in 26'11"49. Secondo il singolo femminile master di Diletta Ceriolo in 30'46"46. Secondo il doppio master mix di Alessio Bosco e Annalisa Zanon in 27'28". Terzo il 4x+ master maschile di Giovanni Buquicchio, Fabrizio Rosso, Fabio Valcelli, Fulvio Torello, Tim. Cristina Ricci in 25'29"00.