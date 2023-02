Tiro con l'arco: l'Archery Club Ventimiglia in evidenza anche a Cuneo. I risultati

L'Archery Club Ventimiglia in evidenza anche a Cuneo, gara su 18 metri organizzata dagli arcieri dell'Elice. Mentre la stagione delle gare al chiuso si avvia verso le ultime fasi, non sono però mancati i risultati interessanti per i ventimigliesi. L'Archery Club si è presentato con 7 arcieri. Questi i risultati:

Arco Olimpico Seniores Femminile:

2° Beatrice Orrigo

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

3° Margherita Maccario

Arco Olimpico Giovanissimi Femminile:

2° Ludovica Maccario

Arco Compound Seniores Maschile:

3° Filippo Ciaramitano

Arco Compound Master Maschile:

1° Massimo Casanova Fuga

3° Enrico Lonis

7° Mario Campagnolo

e primi di squadra

Ragguardevole la prestazione degli arcieri ventimigliesi