Tiro con l'arco, buoni risultati per gli arcieri di San Bartolomeo al Mare a Cuneo (Foto)

Oggi a Cuneo si è svolta la gara di tiro con l'arco denominata Cioccolarc, organizzata dagli arcieri dell'Elice. Gli arcieri gialloblù di San Bartolomeo al Mare vi hanno partecipato numerosi ottenendo buoni risultati.

Nella divisione olimpica senior maschile bellissimo primo posto per Fabio Furlanetto, che stabilisce il suo record personale, terzo posto per Emilio Capalbo, settimo posto per Roberto Heger. Tra gli junior maschili secondo posto per Andrea D'Amico. Nei ragazzi ottimo primo posto per Alessio Cioria che fa anche lui il suo record personale.

Per quanto riguarda l'arco nudo. Nelle senior femminili secondo posto per Lucia Lenzi. Tra i master maschili primo posto per Cesare Prette, terzo per Maurizio Gabrielli, sesto per Beppe Capalbo, settimo per Salvatore D'Amico, decimo per Davide Piana. Nelle squadre primo posto senior maschile olimpico con Furlanetto Fabio, Capalbo Emilio, Heger Roberto e primo posto per master maschile arco nudo con Prette Cesare, Gabrielli Maurizio e Capalbo Beppe.