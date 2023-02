Enduro, rombano i motori a Bordighera: al via il Trofeo Mario Ferrero 2023 (Foto e video)

Rombano i motori a Bordighera. Ha preso il via, questa mattina, il Trofeo Minienduro Mario Ferrero 2023, valido per il campionato interregionale di minienduro. 98 sono gli iscritti alla gara organizzata dal Motoclub Getlemen Bordighera sulla spiaggia fra i Pennoni e via Rattaconigli. Presente anche il campione bordigotto Davide Soreca.

L'arrivo della manifestazione di enduro-cross è previsto alle 16. A seguire vi saranno le premiazioni, intorno alle 16.30, di individuale assoluta, individuale di classe e a squadre (come indicato dal regolamento regionale). Un’area paddock è stata, invece, posizionata nel piazzale Mediterraneo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione vi sarà il divieto di sosta su piazzale Mediterraneo a Bordighera fino alle 18 di oggi. È prevista la rimozione forzata dei mezzi ad esclusione dei partecipanti alla manifestazione. La viabilità ordinaria rimarrà aperta con velocità ridotta a 30 km/h ma sarà vietato l'accesso alla spiaggia da via Ferrara, via Forlì e zona Pennoni. E’ stato predisposto un percorso protetto, tra piazzale Mediterraneo e l'accesso alla spiaggia Pennoni, per lo spostamento dei concorrenti dall'area paddock al tracciato di gara.