Calcio, Promozione: sofferta, ma importante vittoria del Ventimiglia sul soccer Borghetto (2-1)

Successo voluto col cuore da parte del Ventimiglia che ha superato di stretta misura il Soccer Borghetto e nello stesso momento, ha recuperato il 5° posto in classifica, in coabitazione con altre squadre, che vale la zona play-off.



I frontalieri, rispetto all'avversario, sono stati più cinici, sfruttando al massimo le occasioni da rete. Di contro, gli ospiti non hanno demeritato: pur costruendo molte più palle gol, un po' la sfortuna, le parate del giovane portiere ventimigliese Haderbache, ma anche l'imprecisione sottoporta dimostrata, hanno impedito la rimonta. I savonesi, già da subito, si riversano verso la metacampo locale, mentre il Ventimiglia, si affida a lanci a cercare in attacco Sparma. Al 7' Carparelli, impegna Haderbache in una parata in 2 tempi e al 26', Sparma lanciato in corsa tira alto sopra la traversa. Dalla parte opposta ci prova Calcagno, ma Haderbache gli respinge il tiro .Al 30', il tiro di Sparma, destinato alla rete, fa' gridare al gol, ma il portiere Gallo si supera con un bel colpo di reni deviando la sfera.



Nel finale di tempo, opportunità per Di Lorenzo e Viola, ma senza determinazione. Inizio di ripresa scoppiettante: al 5' il Ventimiglia, passa in vantaggio con Musumarra (42 anni e non sentirli), che risolve in mischia da azione d'angolo .Il Borghetto reagisce, ma il colpo di testa di Carparelli colpisce la parte interna della traversa rimbalzando sulla linea di porta; la difesa locale, in affanno libera .Nel momento di maggiore pressione degli ospiti, il Ventimiglia raddoppia: ennesimo lancio per Sparma che vede il portiere un po' fuori dai pali e con un preciso pallonetto lo trafigge. Gli ospiti continuano ad attaccare e al 31', vengono premiati col bel colpo di testa di Carparelli( 46 anni e non sentirli), che di fatto riapre la gara .Il finale di partita, è un assedio del Borghetto, ma è proprio sul piede di Carparelli che svaniscono le speranze quando al 40' spreca da buona posizione e al 43' è ancora il portiere Haderbache con una parata d' istinto a togliergli la gioia del pareggio.



Queste le formazioni delle squadre:



VENTIMIGLIA: Haderbache, Schittzer, Rea, Peirano, Musumarra, Ierace, Oliveri, Aretuso, Sparma, Ventre, Ala. Sono subentrati: Xhamo, Verbicaro e Akkioui. Allenatore in panchina Lamberti (Massullo squalificato).



SOCCER BORGHETTO: Gallo, Tripodi, Alberto, Daprile, Viola, Carro, Carparelli, Di Lorenzo, Giglio, Auteri, Calcagno. Sono subentrati: Staltari, Gibertini e Gamba



Arbitro: Manuel Rodio (Sez. Genova). Assistenti: Lorenzo Trucco e Fabio Fioriello (Sez. Imperia).