Calcio, Gagliardi decisivo: la Sanremese batte il Derthona

Nella nona di ritorno la Sanremese è di scena allo stadio Coppi di Tortona per affrontare il Derthona. La squadra di mister Chezzi non può disporre dello squalificato D’Orazio e di Villa e Daffonchio. Tra i biancoazzurri indisponibili gli infortunati Fischer, Mauro, Mesina, Scalzi, Bohli e Maugeri, squalificato Giacchino. Rispetto all’undici che ha battuto domenica il Pinerolo dall’inizio c’è Del Barba in attacco.

Il primo tiro al 3’ è del Derthona oggi in maglia bianca: ci prova Manasiev dal limite, Tartaro para senza problemi. La gara si sblocca già al 14’. Fa tutto Gagliardi con una magia incredibile dal limite dell’area: il numero 10 matuziano si porta avanti la palla col destro e col sinistro di controbalzo fulmina Fiory con una saetta che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Applausi a scena aperta al Coppi, anche da parte dei tifosi di casa. Sanremese in vantaggio! Per Gagliardi è il gol numero 10 in campionato.

Il Derthona non ci sta e al 30’ ha un’occasione d’oro per pareggiare: Bechini atterra in area Romairone e l’arbitro Grassi di Forlì concede il penalty. Dal dischetto si presenta lo stesso Romairone ma Tartaro intuisce il tiro del bomber, si tuffa sulla sua destra e manda in angolo. Sugli sviluppi del corner un colpo di testa di Agazzi finisce sul fondo.

Al 40’ punizione dal limite per il Derthona: batte Manasiev, palla alta sopra la traversa. Al 44’ Turchet di tacco serve Ciko al limite dell’area, la conclusione del numero 8 del Derthona è ciabattata e termina fuori. Al 45’ Bregliano commette fallo su D’Arrigo a centrocampo, l’arbitro gli mostra il cartellino rosso e lo manda negli spogliatoi. Sanremese in dieci! Si va al riposo con la Sanremese in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, pur in inferiorità numerica, i matuziani provano a tenere il pallino del gioco. Al 50’ ci prova Maglione con un tiro dal limite, palla sul fondo. Al 55’ Valagussa recupera un pallone a centrocampo, Gagliardi lancia in profondità Aperi, Fiory in uscita anticipa l’attaccante che resta a terra in area, l’arbitro lascia correre e non se la sente di assegnare il secondo rigore di giornata.

Al 57’ tiro dal limite di Turchet, palla alta. Stessa sorte due minuti dopo per una conclusione dal limite di Maglione, pallone sul fondo. Al 63’ mister Giannini davanti alla sua panchina rimedia in pochi secondi due cartellini gialli e viene espulso. Al 68’ primo cambio nella Sanremese: entra Rizzo, esce Aperi. Al 73’ sventola di Valagussa dal limite, Fiory respinge con qualche affanno.

All’84’ Fomov per Romairone, il colpo di testa dell’attaccante del Derthona si perde sul fondo. Subito dopo seconda sostituzione nella Sanremese: entra Owusu, esce Del Barba. Al 90’ tiro a giro di Manasiev dal limite, palla fuori.

Nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara non accade più nulla. La Sanremese in dieci uomini espugna il Coppi di Tortona grazie alla magia di Gagliardi e resta nella scia del Sestri anche oggi vittorioso a Fossano. Per il Derthona è la quarta sconfitta di fila. Domenica prossima si torna al Comunale per affrontare il Chisola.





Il tabellino

DERTHONA: Fiory, Agazzi, Tarantino, Saccà, Ciko, Manasiev, Procopio, D’Arrigo, Romairone, Fomov, Turchet (75’ Diagne). A disposizione: Calzetta, Trevisiol, Giannone, Gueye, Usai, Linussi, Amaradio, Governatori. Allenatore Marcello Chezzi

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini, Maglione, Del Barba (84’ Owusu), Gagliardi, Aperi (68’ Rizzo), Valagussa, Nouri, Larotonda. A disposizione: Ferro, Riviera, Urgnani, Aita, Panattoni, Biffi, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini

ARBITRO: Stefano Grassi di Forlì

ASSISTENTI: Bruno Galigani di Sondrio, Matteo Franzoni di Lovere

RETE: 14’ Gagliardi

NOTE: giornata di sole, temperatura gradevole. Spettatori 250 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Saccà, Bechini, Aita, Mikhaylovskiy. Espulsi Bregliano al 45’ del primo tempo, al 63’ Giannini dalla panchina. Espulsi anche il tecnico in seconda Di Leo alla fine del primo tempo e Aita alla fine del secondo tempo al rientro negli spogliatoi. Al 30’ Tartaro respinge rigore a Romairone. Angoli 6-4 per il Derthona. Recupero 3’ pt, 5’ st.