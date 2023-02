Calcio a 5 serie C, vittoria record per l'Airole con il 13-3 al Caramagna

Vittoria record per l'Airole nella serie C di calcio a 5 della Liguria. Nell'11a giornata del girone A infatti il team biancoverde si è imposto venerdì scorso a Ventimiglia in casa contro la Parrocchia di Caramagna per 13-3 festeggiando così il match con il maggior numero di reti mai segnate dal club della Val Roja nella serie C regionale.

Nella partita che rappresentava un vero e proprio 'testacoda' del girone A le viverne hanno giocato un primo tempo a ritmi più blandi, concluso sul 4-2 anche grazie ad un autogol ospite in pieno recupero, per poi dilagare nella ripresa fino al 13-3 finale che ha visto, oltre ad una ulteriore autorete avversaria, andare in gol Filippo Caramello Canzone con una tripletta, Fabio Casellato e Vincenzo Gullace con una doppietta, Marco Foti, Davide Trama ed i due nuovi acquisti Alex Bosio e Rossano Buono rispettivamente alla seconda presenza ed all'esordio assoluto in maglia biancoverde. Una vittoria netta contro il giovanissimo e promettente team imperiese che consente all'Airole di mantenere il primo posto della classifica del girone A in coabitazione col Taggia in attesa della difficile trasferta in casa del San Lorenzo prevista come da tradizione nel 'monday night' del 'Silvio Muratore' il 27 febbraio prossimo.

Grande attesa poi sul fronte femminile per il match di mercoledì 22 febbraio al PalaRoja fra Airole Women e Vado valevole come ultima giornata del girone A con le padrone di casa che con tre punti riuscirebbero ad agguantare in extremis il primo posto in classifica qualificandosi direttamente alla fase successiva del campionato femminile di serie C della Liguria. Qualificazione che invece, in caso di mancata vittoria, dovrebbe passare tramite uno spareggio ancora con il Vado da disputare rispettivamente a Ventimiglia (in caso di pareggio mercoledì prossimo) o sul campo delle rossoblù a Savona in caso di sconfitta.