Non solo caccia al cinghiale, cena di beneficenza ad Aquila d'Arroscia: ospite d'onore lo “Spiderman” Mattia Villardita (Foto)

E' con una cena di beneficenza che venerdì scorso la squadra di caccia al cinghiale “Le Aquile di Montenero”, in collaborazione con il comune di Aquila d'Arroscia e le Proloco di Aquila d'Arroscia e di Vendone, ha organizzato la serata il cui ricavato è stato devoluto a sostegno della diabetologia pediatrica della Pediatria Gaslini dell'ospedale San Paolo di Savona e dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, punti di riferimento per tutto il Ponente Ligure, come ha ben spiegato il dottor Alberto Gaiero, direttore dell'U.O.C. Pediatria Gaslini Savona/Pietra Ligure, presente alla serata.

Ospite d'onore della serata lo “Spiderman” savonese Mattia Villardita, che nel suo intervento ha sottolineato i valori della solidarietà, ricordando chi è meno fortunato e più bisognoso del nostro aiuto. Oltre 120 persone e 2,500 euro raccolti sono andati a sostegno del progetto del dottor Alberto Gaiero. Una serata che ci ha regalato momenti indimenticabili, unendo la passione per la caccia all'emozione per i racconti degli ospiti presenti, ma soprattutto caratterizzata dalla solidarietà, che ha contribuito a rendere un momento davvero speciale con l'ottima cena dedicata a scopo benefico.

Molte le autorità territoriali presenti, che nei loro interventi hanno evidenziato anche loro l'importanza della solidarietà. "Si ringraziano gli sponsor della serata: Azienda agricola 'A Maccia' di Ranzo - Panificio 'Caccio' di Gavenola - Azienda agricola 'Tenuta Maffone' di Acquetico — Azienda agricola 'Il Baggio Pellegrino' di Cosio d'Arroscia - Azienda agricola 'La Casetta' di Ranzo - Azienda agricola Roberto Capello di Albenga — Azienda agricola 'R.N. Piante' di Nicolas Rossi di Albenga — Farmacia Ceppi di Pieve di Teco — Pasta fresca Damonte di Savona — Hotel Nazionale di Savona, che con il loro contributo hanno aiutato la buona riuscita della serata, ma resta infinito il grazie a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato" - dicono gli organizzatori.