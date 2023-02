Tsukuri judo Ventimiglia sempre impegnati per la crescita dei suoi ragazzi

Un piccolo gruppo di impavidi judoka dello Tsukuri judo Ventimiglia questa domenica si sono dati battaglia ottenendo ottimi risultati al prestigioso trofeo delle provincie.

Andiamo al medagliere, oro: Catassi Gabriele, Francesco Sansò. Argento: Mancarella Antonio. Bronzo: Marchetta Samuele. A un passo dal podio Federico Catassi, Morsia Andrea Marchetta Pietro che hanno interrotto la loro corsa per il podio aggiudicandosi un quinto posto un po' stretto.

"Abbiamo superato questi anni di covid19 caricando le batterie a pieno e adesso sfruttiamo l'energia accumulata cercando di dare il più possibile ai nostri associati. Altro ingranaggio importante del club tsukuri sono i genitori dei nostri ragazzi sempre in prima linea pronti ad affrontare faticose trasferte. Il nostro ambizioso progetto che portiamo avanti da anni è quello di essere un punto di riferimento per la crescita dei nostri ragazzi: aiutarli a crescere significa portarli ad avere consapevolezza del fare, impegnarsi in ogni cosa per ottenere risultati, superare le sconfitte e trarre insegnamento da esse - spiega Cristian Di Franco -. Come vice coordinatore nazionale dell CSEN judo sono molto soddisfatto del grande lavoro che tutte le nostre società stanno svolgendo in tutte le regioni organizzando sempre competizioni che coinvolgono dai pre agonisti ai master mentre come direttore tecnico di Tsukuri judo Ventimiglia sono onorato di avere un grande staff come Simone catassi, Mauro Morsia, Riccardo Biamonti i quali condividono con me la grande convinzione che insieme si può crescere e cambiare. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo ad avanzare passo dopo passo verso nuovi obbiettivi".