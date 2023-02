Assaggio di campagna elettorale in piscina a Imperia, ma a vincere è lo sport (Foto)

Il giallo e il rosso della Rari, il blu della Dinamo Tiblisi e il bianco-celeste della Pro Recco campione d’Italia. Imperia diventa un arcobaleno di colori per una “prima” di lusso di Champions League stellare che resterà negli annali della storia della pallanuoto locale. E’ stato un sabato internazionale alla Cascione con tribune esaurite per il match di ritorno di Pro Recco-Tiblisi (13-3 all’andata) con una vittoria per 20 a 5 che spinge i liguri, con 34 scudetti sul petto, ai quarti con otto partite da giocare per salire sul podio della finalissima.

A bordo vasca il sindaco Claudio Scajola: “La Pro Recco è la pallanuoto italiana, Imperia è onorata di aver ospitato una squadra composta da grandi campioni. E’ l’inizio di un gemellaggio sportivo di altissimo livello e speriamo che possa durare a lungo nel tempo”. E’ un assaggio di campagna politica quello vissuto alla Cascione, tra strette di mano con il sindaco affiancato dall’assessore allo Sport Simone Vassallo, ma soprattutto di grande sport. In effetti è stata una bella sorpresa vedere la Pro Recco, classe 1913 ex Rari Nantes Enotria, alla Cascione per il progetto della “Champions itinerante”. Una tournée che ha portato le calottine bianco celesti a giocare in tutta Italia, da Milano a Torino, da Bologna a Firenze. Obiettivo centrato in pieno. Il match all’impianto natatorio ha permesso ai più giovani di entrare a contatto con campioni veri e forse è solo un assaggio di altri super match da vivere in questo impianto gestito da una società che ha vissuto un aperitivo sportivo di lusso prefestivo di metà febbraio. “Vedere dal vivo una partita di Champions League è stata un'esperienza unica di crescita che permette a tutti di nutrire l'attaccamento per questo sport”, ha sottolineato il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo. Una trasferta di 3.580 chilometri per i ragazzi di Dejan Stanojevic, dalle sponde del fiume Mtkavari che bagna la Capitale della Georgia, ad Imperia. Da una città ricca di storia dove la leggenda narra che venne fondata dal re Vakhtang Gorgasali a Imperia che per loro però ha avuto un finale amaro: l’esclusione dalla Champions. Tbilisi significa “caldo”, ma per le calottine blu della società nata nel 1938 il match si è concluso con una sconfitta pesante: 20 a 5. Ad alzare le temperature della Cascione in questa partita nel bel mezzo dei festeggiamenti di carnevale è stato il tifo: quello giallorosso della Rari unito ai supporter delle Pro Recco che ha composto una bella cornice da 600 spettatori. Tutti hanno seguito grande calore e passione. Ha vinto la Pro Recco di Sandro Sukno, ma a vincere sono state Imperia e la Cascione. Un gemellaggio da applausi con il sindaco sugli spalti a seguire anche un campione di “casa”, Matteo Aicardi di Tovo San Giacomo che ha segnato una doppietta straordinaria in questo matrimonio sull’acqua tra il Levante e il Ponente della Liguria: “Con la Dinamo Tbilisi è stata una bella sfida, è servita per preparare le finali di Coppa Italia in programma la prossima settimana”.