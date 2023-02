Speciale Weekend: protagonista assoluto è il Carnevale, ma c’è spazio anche per molti altri eventi

“Era a Venezia in una notte governata dal segno del Leone, rischiarata da una luna diafana che tingeva di riflessi lattiginosi l’acqua ferma del Canal Grande”. Così Enrico Vanzina cattura i suoi lettori proiettandoli con poche poetiche e magiche frasi nel clima e nello spazio de ‘Il cadavere del canal Grande’, il suo ultimo romanzo storico giallo che presenterà alle 18 di questo pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò matuziano. Enrico Vanzina, autore regista, sceneggiatore, conosciuto e apprezzato a livello internazionale torna al Casinò, ospite de ‘I Martedì Letterari’. Lo fa con il suo nuovo libro ‘Il cadavere del canal Grande’ (Harper Collins). Introduce l’autore Carlo Sburlati, giornalista, già patron dell’Acqui Storia. ‘Il cadavere del Canal Grande’ è un romanzo storico sorprendente e meraviglioso, con un meccanismo giallo perfetto, personaggi indimenticabili a partire dalla protagonista femminile, colpi di scena che lasciano a bocca aperta. Un libro che rivela ancora una volta l’eclettico e straordinario talento di Enrico Vanzina.

Al Palazzo del Parco di Bordighera è in programma domani, domenica 19 febbraio, alle ore 18.00, lo spettacolo ‘Il sequestro’. La pièce, inedita in Italia, chiude la rassegna Fughe di teatro... e di umorismo a Bordighera.

Il mercato rionale non può chiudere! Per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, compresa la sua, il buon Paolo pensa bene di sequestrare il giovane Angelo, figlio del ministro che si accinge a firmare il decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica. E ancor meno con l’ingenua sventatezza del cognato Mauro, mentre se la ministra è sicuramente una cinica farabutta, c’è chi è anche peggio di lei…

Capitanato da Roberto Ciufoli e Nino Formicola, un irresistibile quintetto di attori che annovera anche Sarah Biacchi, Daniela Marmi, Alessandra Frabetti, per una pièce il cui coinvolgente meccanismo comico, ironico e mai volgare, costringe il pubblico a riflettere, tra una risata e l’altra, sui temi sempre dolorosamente attuali del potere, della burocrazia, della corruzione e del lavoro.

Archiviate le emozioni della settimana del Festival, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è pronta a ripartire con la nuova stagione al Teatro del Casinò. Quattro mesi di appuntamenti settimanali con concerti e iniziative speciali. Il primo appuntamento è per oggi alle 17.00 presso la Sala Privata del Casinò con ‘Sonorità drammatiche e rullo di timpani’.

Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in Re minore K. 466 per pianoforte e orchestra scritto da Wolfgang Amadeus Mozart nel febbraio 1785 a Vienna per un concerto benefico. A seguire la Sinfonia n. 103 in Mi bemolle maggiore una delle più lunghe, complesse ed amate di Franz Joseph Haydn, eseguita il 2 marzo 1795 al King’s Theatre di Londra con il compositore al clavicembalo. Il concerto sarà diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo e vedrà la partecipazione del giovane pianista di fama internazionale Congyu Wang.

Sempre a Sanremo e sempre alle 17 di quest’oggi, torna ad esibirsi l'OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza alla Chiesa Luterana di corso Garibaldi. Il gruppo strumentale, formato da circa 40 elementi, proporrà un repertorio poliedrico presentando brani di Arlen, Mancini, Brahms, Mascagni, Morricone, Reghezza, Piazzolla, Massenet, Albinoni, Elgar, Cebic, Mihovilic, Beethoven, Albinoni, Vivaldi. A dirigere anche due giovani musicisti, Marika Mela e Alessandro Paterno, studenti del Liceo Musicale ‘Bruno’ di Albenga, di cui Reghezza è docente di Teoria, Analisi e Composizione.

Ed ora grande spazio agli eventi colorati da stelle filanti e coriandoli: il Carnevale. Secondo la tradizione cattolica è il periodo che precede l’inizio della Quaresima. Nella sfera laica le celebrazioni e le tradizioni per il Carnevale richiamano al divertimento, alla possibilità di vivere alcune giornate in allegria. Molte le località della nostra provincia dove si potrà festeggiarlo con numerose iniziative. Sulla costa: Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Taggia, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al mare, Diano Marina. Nell’entroterra: Airole, Camporosso, Ceriana, Civezza, Molini di Triora, Perinaldo.



Il tradizionale Carnevale organizzato ormai da molti anni dal Comitato San Giovanni di Imperia cambia sede. Dalla storica Piazza San Giovanni si sposta nell'area regina delle manifestazioni cittadine e cioè in Banchina Aicardi, Porto di Oneglia. Il divertimento è garantito per piccoli e grandi dalla baby dance di Fortunello e Marbella. Inoltre a Truccabimbi, zucchero filato, cioccolata e dolci di Carnevale preparati dai volontari di Ineja Food. L'invito è a partecipare tutti mascherati, verranno premiate le maschere più originali. Appuntamento alle 15.

Oggi a Vallecrosia dalle 14 andrà in scena ‘Finalmente Carnevale 2023’ con giochi gonfiabili gratuiti, una sfilata di maschere dei bimbi e lo spettacolo di Fortunello, Marbella Mirtilla e Clorofilla.

A Bordighera, a partire dalle 14.30, in corso Italia chiuso al traffico, i protagonisti saranno i più piccoli: per loro un pomeriggio di vero divertimento con baby dance, truccabimbi, spettacoli di strada ed altre sorprese in tema con la festa più allegra e colorata dell’inverno. Dalle 18.30, sempre in corso Italia, musica per tutti con ‘Quel Trio Là’, band che accompagnerà l’ora dell’aperitivo.

A Diano Marina si comincia oggi con ‘Carnevaliamo’, dalle 18 alle 21 di oggi lo ‘Sciaratto’ aprirà ufficialmente la settimana del carnevale con musica e divertimento per le vie del centro cittadino.



Chiudiamo con segnalarvi la Fiera di San Benedetto: un’anteprima dei festeggiamenti del prossimo fine settima a Taggia per le celebrazioni in onore di San Benedetto Revelli, Vescovo di Albenga. Dalle 8.00 alle 19.00 lungo le vie del centro di Taggia l’appuntamento è con la tradizionale Fiera storica di San Benedetto.



