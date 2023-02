Svila: la surgelata italiana dal 1974

Da oltre 45 anni Svila è un'azienda italiana leader nel settore della pizza surgelata. Dal suo storico stabilimento di produzione situato nella campagna laziale questa azienda ha conquistato il cuore degli italiani: dalla deliziosa pizza surgelata Svila (vedi: https://www.svila.it) alle piadine farcite, la vera panificazione surgelata italiana si chiama Svila.

Un pò di storia

Siamo nel 1974 quando un piccolo gruppo di appassionati lavoratori creano a Visso la loro prima linea di surgelati pronti da cucinare con molta cura. Lavorano senza sosta per offrire prodotti di alta qualità, conciliando sapori di antiche ricette con i più moderni standard di produzione. Riescono così a creare una speciale miscela di ingredienti eccellenti, forti della loro passione per un'alimentazione nutriente ma gustosa. Da allora, si sono impegnati costantemente per migliorare la qualità e le caratteristiche dei loro prodotti.

Prodotti surgelati di alta qualità

Da decenni Svila produce pizze e piadine surgelate di alta qualità grazie alla tecnologia di conservazione brevettata, sorta in un piccolo borgo del Lazio. L'azienda offre prodotti di qualità eccezionale, preservando tutto il gusto del cibo appena preparato. Ogni alimento passa da rigidissimi controlli prima del confezionamento. Per le pizze surgelate viene utilizzata una lievitazione naturale a lento rilascio, per mantenere intatta sia la fragranza che il sapore. Le pizze vengono inoltre farcite a mano.

La gamma delle pizze surgelate

Svila offre una vasta gamma di pizze surgelate, dando vita a una vera e propria rivoluzione alimentare in Italia. Le pizze Svila, le pinse e le piadine sono presenti in moltissimi supermercati con la loro qualità, freschezza e ricchezza di sapore. I consumatori trovano una vasta selezione ricette e di specialità, come la "Margherita sfiziosa" e la "Norcina". Gli ingredienti utilizzati si distinguono per la genuinità come ad esempio l'acqua utilizzata per gli impasti che è quella limpidissima del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Dall'impasto alla surgelazione

Le pizze Svila sono altamente digeribili perchè prodotte da esperti pizzaioli attraverso un processo di lievitazione naturale che dura 24 ore. Le palline di impasto vengono stese manualmente e per la farcitura si utilizzano alimenti di alta qualità scelti dai principali e più noti della tradizione italiana. La cottura avviene su forno a pietra per il tempo utile a mantenere intatta la fragranza e la leggerezza della pizza una volta messa in tavola.