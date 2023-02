Le vacanze in Corsica per tutta la famiglia

La Corsica non smette mai di stupire, è ricca di attrazioni per tutti i gusti: mare, montagna, arte, città, natura, panorami, gastronomia e tanto altro.

Una vacanza in Corsica dovrebbe durare almeno 10 giorni per riuscire a vedere un po' di tutto e…per convincerti che dovrai tornare per continuare ad esplorarla.

Per fortuna la Corsica è perfetta anche per le vacanze con i bambini, è attrezzata per i piccoli turisti e offre tante attività da fare tutti insieme.

Il modo migliore per sfruttare al massimo i tuoi giorni di vacanza sarebbe fare una vacanza on the road che ti permette di visitare più luoghi possibili, quindi niente paura e che la vacanza abbia inizio.

Pronti, partenza, via: si va in Corsica

Sia che tu decida per una vacanza attiva o una all'insegna del relax totale, prima di tutto dovrai trovare un alloggio che faccia al caso tuo.

L'offerta spazia da villaggi turistici a hotel fino a case in affitto. La soluzione perfetta per avere maggiore autonomia e per cambiare panorama ogni giorno, è sicuramente quella di affittare un appartamento.

Gli appartamenti in Corsica vanno a ruba durante la stagione estiva, ti conviene quindi affrettarti a prenotarne uno.

Luoghi imperdibili in Corsica

Di seguito una lista di luoghi imperdibili che renderanno uniche le tue vacanze. Se non riesci a vederli tutti in una volta, hai la scusa per tornare.

Considerando che la maggior parte delle navi dall'Italia attraccano a Bastia, ti conviene iniziare proprio da qui.

Subito dopo, potete dirigervi, a piedi, verso la Piazza del mercato, o Place du Marchè, che la domenica ospita un pittoresco mercatino delle pulci per poi continuare verso la Chiesa di San Giovanni Battista, la più grande dell’isola.

Camminare per le vie di Bastia è estremamente suggestivo grazie alle tradizionali case color pastello e le piccole chiesette che si susseguono nelle piccole stradine che sembrano carruggi genovesi.

Una attività che potete fare solo girovagando a piedi fra le vie di Bastia è una specie di caccia al tesoro alla ricerca del miracoloso Crocifisso Nero in stile rococò, nascosto in un oratorio della città.

All’imbrunire, non potete perdere l'aperitivo alla Maison Mattei dove si può gustare ed acquistare l’inimitabile amaro Cap Corse. In alternativa, se la fame, soprattutto dei bambini, è tanta, andate direttamente verso il Vecchio Porto per gustare i piatti di pesce fresco nei ristorantini sul molo. Alcune delle specialità corse comprendono il polpo alla griglia e le moules: cozze cucinate alla marinara o con aromi e salse tipiche dell'isola.

Da Bastia potete fare visita a Cap Corse (in italiano Capo Corso), una lingua di terra che sembra puntare verso la Francia. La parte più piacevole della visita a Cap Corse è forse la strada per arrivarci: la panoramica D80 che regala un susseguirsi si scorci di mare indimenticabili.

Sempre da Bastia, è possibile partire alla volta delle spiagge di Calvi e Ile Rousse: per fare questo tratto puoi decidere di lasciare l'auto presso il tuo alloggio e approfittare del Tramway de la Balagne, il tram veloce, silenzioso e moderno che ti permette di fare una vacanza anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Una occasione divertente ed educativa per i tuoi bambini.

Da Calvi, scendendo lungo la costa ovest della Corsica sorge Ajaccio: la capitale dell'isola, casa di Napoleone e una metropoli a tutti gli effetti. Se a prima vista può sembrare moderna e caotica, Ajaccio sorprende per il suo piccolo e antico borgo genovese, per le case color pastello e per i palazzi in stile liberty che si susseguono lungo i boulevard in direzione del mare, punteggiati di piccoli caffè e bistrot per pause golose e rinfrescanti. I bambini adoreranno la ruota panoramica che permette una vista esclusiva del mare corso.

Altre attività da fare anche con i bambini sono la gita in barca per le Isole Sanguinarie che al tramonto si colorano di rosso (da qui il nome), o una visita al parco archeologico di FIlitosa dove potrete fare a gara a chi trova per primo il dinosauro di pietra.

Come prenotare

