Financial Peak, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo robot di trading

Il mondo delle criptovalute è affascinante, non c’è dubbio. La tecnologia che Satoshi Nakamoto ha introdotto con Bitcoin e che è stata poi perfezionata in seguito da altri sviluppatori è rivoluzionaria ed è destinata a cambiare le sorti della finanza globale.

Investire nelle criptovalute, però, non è semplice per chi vuole avvicinarsi a questo mondo ma non ha le competenze di un trader. Ecco perché negli ultimi tempi stanno nascendo robot di trading che si rivolgono principalmente agli utenti che non hanno dimestichezza col mondo crypto. Grazie a questi strumenti, anche i meno esperti hanno la possibilità di sfruttare le potenzialità delle valute digitali. Uno degli ultimi bot a essere apparso sul mercato è Financial Peak.

Cos’è Financial Peak?

Financial Peak è un robot di trading, cioè un software per fare trading in modo automatizzato, senza che l’utente debba fare niente, o quasi. Si tratta quindi di uno strumento ideale per chi è alle prime armi o per chi non ha abbastanza tempo da dedicare all’analisi di dati e grafici; analisi necessaria per evitare di investire in modo scriteriato.

Non tutti hanno le competenze per analizzare questi dati ed è qui che entrano in gioco programmi informatici come Financial Peak che si rivolgono a chi non ha esperienza nel trading ma vuole scoprire questo mondo e ottenere dei profitti.

Un robot di trading è uno strumento che scandaglia il mercato alla ricerca delle migliori opportunità di investimento. Financial Peak, in particolare, è attivo sempre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Questo è possibile grazie all’intelligenza artificiale e ai nuovi programmi messi a punto dagli sviluppatori che sono in grado di analizzare una mole sterminata di dati e, sulla base delle oscillazioni passate di un asset, di fare analisi predittive. Per inciso, in questi ultimi mesi le criptovalute di intelligenza artificiale sono il fenomeno più interessante del settore crypto.

Come funziona Financial Peak?

Financial Peak analizza costantemente il mercato delle criptovalute alla ricerca di opportunità di investimento profittevoli per conto del trader. In pratica, apre e chiude posizioni rispetto a determinati asset e deposita l’eventuale profitto sul conto dell’utente. Tutto questo in maniera automatica, senza che ci sia bisogno di un intervento da parte dell’utente stesso. Con due puntualizzazioni:

La piattaforma deve essere settata inizialmente perché non tutti i trader hanno le stesse esigenze. Per esempio, non tutti hanno la stessa propensione al rischio. Il robot si muoverà sul mercato in base ai parametri stabiliti dal trader. Financial Peak, come tutti gli altri robot di trading, si affida a un broker esterno poiché nessun bot può accettare un deposito, trattandosi solo di una piattaforma informatica e non di un istituto finanziario o di un exchange di criptovalute.

Pur non avendo un’app specifica per dispositivi mobili, si può utilizzare il robot Financial Peak da cellulare e tablet, oltre che da PC fisso. Il robot, pur essendo completamente automatizzato, richiede comunque un minimo intervento da parte dell’utente che farebbe bene a dedicare anche solo pochi minuti al giorno per seguire l’andamento delle operazioni.

L’utilizzo del robot è semplice, poiché pensato per trader alle prime armi. Il trader deve solo registrarsi, effettuare un deposito minimo di 250 dollari e seguire le indicazioni di un responsabile che si metterà in contatto inizialmente per affiancare il trader. La cosa migliore da fare prima di cominciare il trading vero e proprio è sfruttare la funzionalità demo disponibile sul robot.

Financial Peak funziona o è una truffa?

Financial Peak è un robot di trading apparso da poco sul mercato e non si trovano molte informazioni in rete, il che non è certo una buona notizia.

Il robot dichiara di avere una percentuale di successo negli scambi di circa il 98% e ci sono una serie di testimonial che raccontano di aver ottenuto grossi profitti in breve tempo. Sul sito del robot si parla di profitti che vanno da 1.500 fino a 4.200 dollari al giorno, con una media per gli utenti di 2.000 dollari al giorno di profitti.

Si tratta di cifre sbalorditive: in pratica, quasi tutti gli scambi si concluderebbe con un profitto per il trader. Ma è possibile credere a questi dati? Non c’è modo di verificare: il sito è molto scarno, non rivela altri dati né ci sono audit di terze parti che potrebbero confermarli. Le stesse testimonianze degli utenti che avrebbero realizzato tutti quei profitti non sono per niente verificabili.

Financial Peak è dunque una truffa?

Di certo, la scarsità di informazioni non fa vedere di buon occhio questa piattaforma, ma questo non significa necessariamente che ci troviamo di fronte a una truffa. In particolare, bisogna considerare che i 250 dollari richiesti costituiscono un capitale iniziale indispensabile per investire.

Senza questi fondi, sarebbe impossibile fare trading su qualsiasi piattaforma. Questi soldi, però, non sono del robot o del broker, ma rimangono di proprietà dell’utente che può decidere di ritirarli in qualsiasi momento.

Molto importante è anche la versione demo del robot che permette di utilizzare tutte le funzionalità del software senza usare soldi veri. In questo modo il trader può familiarizzare con il bot prima di passare al trading vero e proprio.

Inoltre l’utilizzo del software è gratuito, quindi il trader non deve sostenere altri costi, oltre al deposito necessario per cominciare a fare trading di criptovalute.

Come registrarsi su Financial Peak

Chi volesse provare questo robot di trading e verificare di persona il funzionamento deve solo recarsi sul sito ufficiale e inserire i pochi dati richiesti, cioè nome, cognome e indirizzo email valido.

Dopodiché deve effettuare un deposito di almeno 250 dollari utilizzando carte di credito/debito o altri metodi di pagamento come ewallet (Neteller, Skrill, per esempio).

Ricordiamo che il trading di criptovalute, qualunque piattaforma si utilizzi, è rischioso, data la natura di questi asset che sono estremamente volatili, quindi è fondamentale investire solo il denaro che ci si può permettere di perdere.