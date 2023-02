Festival di Sanremo, Rovere (Confartigianato): "Orgogliosi di essere stati partecipi con le nostre attività"

“Abbiamo dimostrato di saper fare turismo”. A parlare è Carlo Rovere, presidente dei pubblici esercizi della Confartigianato della provincia di Imperia, analizzando la settimana del Festival di Sanremo.

“C’è grande soddisfazione per la spettacolare riuscita del 73° Festival della Canzone Italiana" – prosegue – "Sanremo è stata in festa per oltre una settimana, al centro dell’attenzione nazionale ed internazionale. La città era stracolma di persone ed è stata in armonia per molti giorni. Tutto questo ci ha resi orgogliosi di essere stati partecipi, con le nostre attività, in un momento cosi importante”.