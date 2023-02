CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 18 febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo, al Centrale di Imperia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ANT-MAN AND THE WASP – QUANTUMANIA – ore 16.15 – 18.45 - 21.15 - di Peyton Reed - con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray – Azione/Avventura/Commedia - "Scott Lang ha salvato il mondo, insieme agli Avengers, poi ha scritto un libro e ora vive di quello. Sua figlia Cassie invece è un'attivista che non ha paura di mettersi nei guai con la polizia. Inoltre è anche un genio della scienza e con l'aiuto di Hank Pym e Hope Van Dyne ha ideato un sistema per sondare il regno quantico. Janet Van Dyne, che della sua lunga prigionia nel regno quantico preferisce non parlare, ne è all'oscuro e quando lo scopre è troppo tardi per fermare Cassie: il suo esperimento finisce per trasportare tutti in questa fantastica dimensione, dove si trova anche... il Conquistatore!…”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- TRAMITE AMICIZIA – ore 16.30 – 19.15 - 21.30 - di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci - Commedia - "Lorenzo è il proprietario di un'agenzia, ‘Tramite amicizia’, in cui si offre come amico a noleggio. Affabile, premuroso, gentile, è l'amico perfetto... Questa volta però a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario, Alberto Dessè, sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dunque a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà quindi lanciarsi nella missione (im)possibile di diventare suo amico per cercare di convincerlo a cambiare idea…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO – ore 16.30 - di David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti - Animazione - "80 anni dopo la conquista del vello d'oro da parte di Giasone e degli Argonauti, la cittadina greca di Iolcos vive in pace, protetta dalla benefica pelle dell'ariete d'oro. Tra gli animali della città c'è Pixi, topolina curiosa che sogna di vivere avventure simili a quelle del suo idolo Giasone. Dopo l'erezione di una statua a Zeus gli abitanti di Iolco scatenano però l'ira del dio del mare Poseidone, il quale minaccia di sommergere la città se non sarà eretta un'altra statua in suo onore. La minaccia spinge Giasone a rimettersi in viaggio per trovare il materiale necessario alla costruzione, se non fosse che il grande eroe è ormai un centenario decrepito e gli Argonauti scheletri riportati in vita... Toccherà allora a Pixi, al suo papà gattone Sam, al gabbiano spelacchiato Chickos e ad altri improbabili eroi salvare Iolcos dal suo destino…”

Voto della critica: ***

- TITANIC (3D) - ore 20.45 – di James Cameron - con Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bill Paxton, Gloria Stuart – Drammatico/Romantico - "Jack e Rose sono due giovani amanti che trovano l'infinito amore nel viaggio dell'"inaffondabile" Titanic. Ma quando il transatlantico si scontra con un iceberg nel freddo mare del Nord Atlantico, il loro amore viene sconvolto e si trasforma in una corsa mozzafiato per sopravvivere al disastro…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- THE SON – ore 16.15 - di Florian Zeller - con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie - Drammatico - "Peter Miller è un professionista di successo in procinto di accettare un importante incarico nell'imminente campagna presidenziale. Ha una giovane moglie, Beth, e un figlio nato da poco. Tutto sembra filare a gonfie vele, nonostante la stanchezza di Beth che deve gestire il neonato da sola, ma sulla porta del loro appartamento compare Nicholas, il figlio adolescente che Peter ha avuto dall'ex moglie Kate. Kate non riesce più a gestire quel teenager ombroso che marina la scuola e sembra avercela col mondo, e ha accettato la richiesta del figlio di andare a vivere dal padre e dalla donna per cui è stata lasciata. Peter dovrà fare i conti con la presenza del figlio ma anche con i suoi sensi di colpa e con il suo vissuto famigliare…”

Voto della critica: ***

- GLI SPIRITI DELL' ISOLA – ore 21.00 - di Martin McDonagh - con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt - Drammatico - "Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm s'incontrano da una vita alle due del pomeriggio per qualche pinta al pub e le solite chiacchiere. Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa all'amico, e in seguito, costretto a fornire una spiegazione, afferma di averne abbastanza di lui e di non voler spendere un minuto di più in sua compagnia. Devastato e incapace di accettare la cosa, Pa'draic cerca l'aiuto della sorella e poi del parrocco perché parlino con Colm, ma quest'ultimo non solo non ritratta, ma minaccia il peggio se Pa'draic non lo lascerà in pace. Mentre sul continente infuria la guerra civile, sull'immaginaria isola di Inisherin, che si è sempre considerata al riparo dal conflitto, l'allontanamento di due amici fraterni innesca ugualmente una serie di conseguenze e un'escalation di atrocità…”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- NON COSI’ VICINO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 - di Marc Forster - con Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton - Commedia - "Otto Anderson, rimasto da poco vedovo, è un uomo rigido e incapace di relazionarsi con gli altri. Se la prende con qualunque persona che non rispetta alla lettera i regolamenti. Quando qualcuno entra senza permesso con l'auto nell'area riservata dove c'è anche il suo appartamento o non fa correttamente la raccolta differenziata, ci pensa lui a farglielo notare. Ogni giorno organizza infatti una ronda per controllare se c'è qualcosa che non va. In più non si è mai ripreso dalla morte della moglie Sonya a cui era legatissimo e programma il suicidio in più di un'occasione. A movimentare improvvisamente la sua esistenza c'è l'arrivo di Marisol e del marito che hanno affittato una casa di fronte alla sua. La giovane donna, già madre di due bambine e in attesa del terzo, irrompe come un uragano nella sua vita e tra loro nasce gradualmente un'amicizia che resterà per sempre…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **





