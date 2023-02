Pallavolo: l'Unione Sanremo batte l'Alassio e consolida il terzo posto nel campionato di Prima Divisione

Vittoria casalinga, ieri sera nel campionato di Prima Divisione per l'Unione Sanremo. I matuziani scesi in campo contro il Volley Alassio imponendosi per 3-1.

Pesano gli infortuni di Serra ed El Jaidouli e l'assenza di Corsaro, con il match che risulto combattuto nei primi 3 set. Nel quarto parziale prende il largo il Sanremo, trascinato dagli attacchi del giovane Tinelli.

Unione Sanremo in campo con: Donato Catalano, Carlos Mauro, Niccolò De Panis, Lorenzo Antonellini, Ludovico Fagioli, Gabriele Ghiretti (K), Niccolò Canzoniere, Alessandro Capacci (L), Lorenzo Musa, Michele Brizio, Federico Bortesi (L), Gianmaria Tinelli e Luca Morgante.

Con i tre punti di ieri l'Unione Sanremo si consolida al terzo posto nel campionato di Prima Divisione. Prossima gara il 26 febbraio nella difficile trasferta di Albisola.