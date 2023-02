Pallanuoto: in vasca tra domani e domenica le formazioni della Rari Nantes Imperia alla 'Cascione'

Non solo Champions League alla piscina Cascione. Nel weekend, scenderanno in vasca anche le prime squadre di pallanuoto.

La squadra maschile, allenata da Enrico Gerbò, attenderà il Torino81, nel match che anticiperà la serata di Champions League. La partita della Rari, alla piscina Cascione, avrà inizio domani pomeriggio alle 16 (anticipata di un'ora rispetto al canonico orario) e coinciderà anche con l'inizio del girone di ritorno. All'andata i piemontesi vinsero 22-3.

Domenica, alle 15:30, sarà poi il turno delle ‘Rari Girls’ che giocheranno nuovamente in trasferta. Mirabella e compagne sono attese all'Aquadream di Cosio Sotto, in provincia di Bergamo, casa del Treviglio Pallanuoto. Entrambe le squadre sono alla ricerca del risultato: le giallorosse, in classifica, sono a quota 4 punti mentre le lombarde sono ferme a 0. Per le partite menzionate, non sono ancora note le designazioni arbitrali.