Il sanremese Daniele Moraglia gioca d’anticipo: “Mi candiderò alla presidenza della Federazione Italiana Triathlon”

Con una tempistica piuttosto inconsueta, Daniele Moraglia annuncia, con abbondante anticipo rispetto alla scadenza naturale del quadriennio olimpico, la volontà di candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Triathlon alle prossime elezioni della FITRI.

“È risaputo che non abbia mai approvato e condiviso la strategia dell’attuale presidente e del consiglio federale. La mia sensazione negativa iniziale si è rafforzata in questi primi anni di gestione: la Federazione Italiana Triathlon naviga a vista, senza reali progetti a medio-lungo termine, sotto i proclami a senso unico di un presidente più adatto a cercare consenso attraverso i social che a costruire il futuro del nostro movimento. Dietro un’apparenza di positività si cela malumore e scontento in tutte le aree del nostro sport. Proprio per questi motivi, ho deciso di mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per dare nuova linfa al nostro amato Triathlon. Sogno una Federazione dove gli atleti e i tecnici siano davvero al centro del progetto, dove il movimento paralimpico cresca di pari passo a quello olimpico, dove le Società siano il motore dell’attività e i Dirigenti siano pronti ad affrontare le future sfide che la nuova riforma dello sport presenterà. Lavorerò per una Federazione dove vinca la meritocrazia, la preparazione e l’eccellenza, quella vera, non quella sbandierata. La strada da percorrere è lunga, ma, nella pluralità di idee e competenza che ci accomuna, troveremo tutti insieme la via maestra per far crescere il Triathlon in Italia, conscio di non essere solo”.

Nato a Sanremo nel 1982, Moraglia, sposato e papà di due figli, è responsabile commerciale di due importanti aziende che producono integratori e abbigliamento sportivo. Laureato in Scienze Motorie e dello Sport presso l’Università Cattolica di Milano nel 2007 e in Management dello Sport presso l’Università del Foro Italico di Roma nel 2011, è stato insignito dal CONI della Stella di Bronzo, dal CONI Liguria dell’Oscar dello Sport e dal Comune di Sanremo del Premio San Romolo per lo sport. Può vantare il primato di essere stato il più giovane consigliere federale della Federazione Italiana Triathlon, è stato presidente del Comitato Regionale e fiduciario locale del CONI ed è presidente della Riviera Triathlon 1992.

“Dopo aver compiuto tutto il percorso agonistico nel nuoto, mi sono avvicinato al triathlon nei primi anni 2000. Una sera ho conosciuto i ragazzi che praticavano la multidisciplina, in particolare Daniele Rambaldi e ho iniziato anche io a buttarmi nella mischia prendendo in prestito la bicicletta del mio padrino. Nell’aprile del 2000 ho disputato la prima gara: da quel momento non mi sono più allontanato da questo sport”. Proprio nel 2000 ha iniziato ad aiutare nell’organizzazione del Sanremo Olympic Triathlon con la Riviera Triathlon 1992, società di cui è presidente da 20 anni. Numerosi gli appuntamenti nazionali e internazionali organizzati in oltre due decenni da Moraglia e dalla sua società sportiva: tra cui i Campionati Italiani di Triathlon, due edizioni della Coppa Europa, i Campionati Italiani Giovanili, la Coppa delle Regioni e ora il Challenge Sanremo. “Sono molto contento del percorso compiuto nel mondi del triathlon sino ad oggi e vado molto fiero di aver realizzato il sogno del mio mentore Daniele Rambaldi ossia quello di aprire il settore giovanile della Riviera Triathlon: molti dei ragazzi cresciuti tra le nostre fila dal 2005 ad oggi, gravitano ancora nell’universo della società, danno una mano durante gli eventi, fanno parte del direttivo o investono il loro tempo per formare i giovani atleti che saranno il nostro futuro”.

GLI IDEALI

“Nel corso di tutti questi anni ho fatto la mia strada. Sono entrato in contatto con tantissime persone e tutte mi hanno insegnato qualche cosa, ma vorrei ricordarne alcune. Ho già citato diverse volte Daniele Rambaldi, che mi ha trasmesso l’amore per il triathlon ed è stato, per me, come un secondo papà; voglio ricordare anche Ivo Bensa, per tanti anni presidente del Comitato Provinciale del CONI di Imperia, il quale mi ha fatto percepire che cos’è l’amore incondizionato per lo sport e che cosa vuol dire combattere per le proprie idee. Sono convinto che la meritocrazia debba essere la chiave del successo delle persone invece vedo che troppo spesso, anche nella nostra Federazione, è più importante avere la giusta spinta. Ecco, questa “giusta spinta”, io l’ho persa diverse volte lungo il mio percorso proprio per restare fedele ai miei principi, ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta: qualche progetto è stato rallentato, alcuni sono falliti, altri sono comunque andati avanti seppur con smisurata fatica, ma quello che più conta è aver tenuto stretti i valori in cui credo e l’integrità morale”.