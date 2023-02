Calcio: i pulcini della ASD Badalucco 2009 in trasferta a Imperia contro il Borgo Sanremo

L’ASD Badalucco 2009, domani pomeriggio scenderà in campo a Imperia, a ranghi ridotti per la quinta giornata del campionato CSI, riservato agli under 10. la compagine giovanile della valle Argentina è stata falcidiata dall’influenza e dalla settimana bianca.

"La squadra dei pulcini di Badalucco, maschi e femmine dai 4 ai 10 anni, sponsorizzata per il quarto anno, dall’Olio Roi, incontrerà alle 16.30 i coetanei del Borgo di Sanremo. - ricordano dalla ASD Badalucco - La partita che come si sa è articolata in 3 tempi da venti minuti ciascuno, si svolgerà sul campo neutro di Piani di Imperia, gestito dall’Oratorio Piani. Dovranno essere tutti presenti, accompagnati dai genitori già alle 16".



“Avremo qualche problema perché causa malattia e vacanze sulla neve ci saranno assenze piuttosto significative – spiega il mister e factotum dell’ASD Badalucco 2009 Giampiero Boeri – Comunque saremo presenti in numero sufficiente per gestire anche le sostituzioni ed i bambini sono tutti motivati. Scenderanno in campo, salvo sorprese del termometro all’ultima ora: Leonardo Oliva, Lorenzo Bruzzone, Roberto Viano, Alice Donzella, Imhad Botass, Francesco Polidori e Ludovico Panizzi”.





C’è un piccolo retroscena casalingo che vale la pena di raccontare a proposito della presenza di un portiere assolutamente esordiente. Ce lo rivela il mister.

“Sabato doveva esordire con la maglia di portiere Gregorio Panizzi, ma si ci è messa di mezzo l’influenza che lo ha immobilizzato a casa. Ieri però ho ricevuto una telefonata inaspettata. Era il fratello gemello, Ludovico, che mi chiedeva se avesse potuto sostituire l’infortunato, per spirito di altruismo in quanto più che altro lui gioca da attaccante. Vista la situazione gliel’ho concesso. Lui si è voluto prodigare per il fratellino, che ci teneva tanto a mettere alla prova i guanti con cui si era allenato in parate fantasmagoriche, da vero professionista. I genitori hanno però deciso di non far sapere nulla al fratello malato, per non fargli pensare, nemmeno lontanamente, che Ludovico avesse voluto rubargli il ruolo”.





"In realtà Ludovico, che farà sei anni a maggio, è un simpaticone, molto socievole ed altruista, ha voluto vestire solo per una volta la maglia da portiere, in quanto il suo ruolo è di attaccante, per difendere i “colori della fratellanza”. Dirà a Gregorio la verità a cose fatte, sperando di prestare una buona prova, anche in un ruolo che non è il suo. In sua vece. In definitiva si chiamano entrambi Panizzi e sono figli di una giovane coppia bauchegna, che ha saputo fornire già sani valori ai due gemelli. Oltre l’agonismo c’è di più" - conclude.