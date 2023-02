Calcio: dopo la vittoria in trasferta sulla Carlin's Boys intervista al Direttore Sportivo dell'Argentina Arma

In seguito all'ottimo andamento della formazione Argentina Arma, in società si respira grande entusiasmo, specialmente dopo la bella e convincente vittoria maturata presso il campo sportivo 'Pian di Poma' con la Carlin's Boys (1-4).

Uno scontro al vertice della classifica di Seconda categoria, con i matuziani, che ha permesso all'Argentina di guadagnare ulteriore distacco dalle inseguitrici. Con il DS si è parlato non solo dell'aspetto sportivo ma anche umano visto il rientro estremamente positivo di un giocatore molto importante come Alessio Cuneo.



Quanta soddisfazione c'è nell'ambiente rossonero dopo la bella vittoria con la Carlins? "La vittoria con la Carlin's ci da un'ottima spinta verso quelli che sono i nostri obbiettivi dentro e fuori dal campo. Per noi era basilare vincere e i ragazzi, che sapevano, sono stati fantastici". Si può già dire che l'Argentina è ad un passo dalla conquista del campionato? "Assolutamente no, sono d'accordissimo con il mister, non è finito nulla. Dobbiamo lavorare sodo per ogni partita da qui alla fine, non possiamo avere cali di concentrazione".

Si punta a vincere sia coppa che campionato? "L'obiettivo è chiaro da inizio stagione, puntiamo a entrambi, detto ciò può sembrare tutto facile o scontato ma dietro quello che stiamo facendo c'è del lavoro da parte di tutti e vincere è sempre difficile". Quanto sei felice del recupero di Alessio Cuneo? "Alessio Cuneo è la ciliegina sulla torta. Il giocatore lo conoscono tutti, si è messo a disposizione, ha lavorato tanto su se stesso per ritrovare una forma fisica importante e raccoglie i frutti del lavoro svolto. Sono felice per tutti i ragazzi, devono puntare sempre al massimo e se lo raggiungono è perché lo meritano".