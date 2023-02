Camporosso: domenica il premio 'Testimone di Pace', Azione dalla parte delle ragazze iraniane

“Azione è sempre stata dalla parte delle ragazze iraniane nella loro giusta battaglia contro un regime violento e retrograda. E' dunque con grande soddisfazione che abbiamo accolto la notizia del premio ‘Testimone di pace’ ad una di queste ragazze e che sarà consegnato domenica prossima a Camporosso”.

Sono le parole di Duccio Guidi, responsabile provinciale di Azione, che prosegue: “Auspichiamo peraltro che sia solo l'inizio di una campagna che riaffermi un principio universale: il corpo di una donna, e dunque la sua persona, non è una vergogna sociale da nascondere, non abbiamo alcuna intenzione di abituarci all'imposizione del velo nel nome di un malinteso senso della libertà religiosa, di considerarlo ‘normale’. La Repubblica laica deve sapersi indignare ed agire contro il governo di Teheran, così come contro padri, mariti o fratelli che sempre più numerosi pretendono di affermare nelle nostre città principi incompatibili con i nostri valori costituzionali”.

“E' una battaglia di civiltà – termina Guidi - senza la quale l'immigrazione rischia di produrre un grave regresso generale, riportando l'Italia ad un patriarcato che pensavamo definitivamente alle spalle. Invitiamo dunque la Scuola di Pace fondata da Luciano Codarri ed oggi presieduta da Mauro Lazzaretti e l'associazione P.E.N.E.L.O.P.E. dell'indimenticata Lucia Corna all'avvio di una battaglia comune in tal senso”.