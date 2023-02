Restyling lungomare di Bordighera, il sindaco Ingenito replica al consigliere Lorenzi: "Nessun inquinamento dell’informazione ai cittadini"

"Stupiscono le parole del Consigliere Mara Lorenzi. Non è mai stato mistero che il progetto di restyling del Lungomare Argentina sarebbe stato rivisto e modificato prima di essere nuovamente sottoposto al Ministero". Ad intervenire replicando al consigliere Mara Lorenzi è il sindaco della città delle palme Vittorio Ingenito che continua: "La stessa Italia Nostra Ponente Ligure, in una nota pubblicata lo scorso 2 febbraio, affermava di ‘aver appreso dai giornali che il Comune intende andare avanti con il progetto attuale, apportando integrazioni e modifiche’.

Non abbiamo dunque omesso nessuna comunicazione in merito ad una revisione che era ovvia, non c’è stato nessun inquinamento dell’informazione ai cittadini: che senso avrebbe avuto presentare nuovamente al Ministero lo stesso progetto che già era stato oggetto di un parere negativo? Forse ciò che rammarica il Consigliere Lorenzi è che non sia stato necessario tornare alla fattibilità, cosa da lei auspicata (come da sua nota pubblicata il 18 gennaio scorso) ma che avrebbe comportato ulteriore spesa di risorse pubbliche e perdita di tempo.

Spiace inoltre rilevare come, ancora una volta, il Consigliere abbia messo in discussione la professionalità e la competenza dei tecnici e degli Uffici Comunali, unici soggetti deputati a valutare se la gara d’appalto in corso possa correttamente proseguire o meno.

Mi sento infine di condividere il compiacimento per il fatto che ‘la riqualificazione del lungomare avverrà attraverso un progetto e delle maestranze che garantiranno la tutela delle Araucarie monumentali’: ma per noi era un obiettivo fondamentale fin dall’inizio", conclude Ingenito.