Sanremo: nell'ultimo weekend di marzo il weekend dedicato ai fiori che sostituirà il corso fiorito

E’ stato fissato per il 25 e 26 marzo il cosiddetto weekend dedicato ai fiori a Sanremo. Una manifestazione che vedrà una serie di appuntamenti, che sopperiranno all’assenza dei Carri Fioriti.

Si chiamerà sempre ‘SanremoInFiore’, che è da tempo stata la kermesse che ha animato il weekend della metà di marzo, con le bande e il corso fiorito.

Saranno coinvolte le diverse associazioni di categoria e il mercato dei fiori, ma ci sarà anche la Rai che registrerà alcune immagini da mandare in onda in uno speciale. Gli appuntamenti saranno dislocati in diverse piazze e via del centro città e sarà coinvolto anche il Comune di Taggia.