Il Festival 2023 esplode anche sul web: 1,6 milioni di persone raggiunte via Facebook e il sito turistico cresce del 396%

Non solo ascolti da record e presenze mai viste in città, il 73° Festival di Sanremo porta in dote numeri clamorosi anche sul web con un notevole ritorno di immagine.

I dati forniti dall’agenzia RebelDigital, braccio armato sul web per il Comune, a qualche giorno dalla conclusione della kermesse non lasciano spazio a interpretazioni o possibili polemiche: i canali social e il sito turistico di palazzo Bellevue sono letteralmente esplosi.

Negli ultimi 90 giorni la pagina Facebook ‘Sanremo Città della Musica’ ha registrato 110 mila interazioni, mentre il profilo Instagram ne ha collezionati 12 mila. I video hanno portato 335 mila visualizzazioni, ma il vero successo è alla voce ‘persone raggiunte’ su Facebook: 1,6 milioni di utenti.

Clamoroso anche il dato delle visite sul sito turistico del Comune ‘Sanremo Live and Love’ con una crescita del 396% (35 mila visite in sette giorni) rispetto alla settimana del Festival 2022.

“Per noi è una grande soddisfazione - dichiarano dall’agenzia RebelDigital - è il risultato di due anni di lavoro per dare autorevolezza ai canali sociale web del Comune di Sanremo grazie anche al lavoro in collaborazione con Rai Pubblicità per la promozione su Instagram”.