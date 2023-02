‘Golfo in Love’: arrivano a conclusione le iniziative collaterali targate Confcommercio

Terminano nel Golfo Dianese le iniziative collaterali targate Confcommercio con l’evento “L’amore per il nostro futuro”, che ha visto premiate le scuole del Golfo Dianese che hanno addobbato gli alberi di Natale, che sono stati esposti in Piazza del Comune a Diano Marina e votati dal pubblico.

Quest’anno, oltre il consueto supporto del Comune di Diano Marina, si è aggiunto il prezioso contributo del Comune di San Bartolomeo al Mare e del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Imperia.

Le scuole che hanno partecipato al concorso natalizio, premiate presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, sono state 8, tutte indistintamente ed in egual maniera premiate con materiale di cancelleria, materiale di utilizzo quotidiano e materiale didattico, fornito da un nutrito gruppo di commercianti del Golfo Dianese.

Il Primo posto è spettato alla Scuola Materna “SS. Annunziata” di Diano Marina, che ha preceduto di pochi voti l’Asilo Nido Comunale Canepa e le Elementari di Villa Scarsella (entrambe Diano Marina). Ex aequo, al quarto posto, la Scuola Elementare di Diano Castello, la Scuola Primaria “Filipponi” di San Bartolomeo al Mare, la Scuola Media di Diano Marina, la Scuola Primaria di Diano San Pietro e la Scuola Elementare di Via Biancheri di Diano Marina.

Dice Fabio Viale, Consigliere della Confcommercio del Golfo Dianese, responsabile dell’evento: «Ogni anno è sempre un piacere premiare i bambini e le maestre per il lavoro svolto, per lo spirito natalizio che ci infondono. Il tema degli addobbi di quest’anno, da eseguire su alberi di Natale veri, donati alle scuole dalla Confcommercio, era la “sostenibilità e riciclo”, un tema importante e di strettissima attualità. Abbiamo potuto ammirare lavori bellissimi, intelligenti, con delle idee. Brave le maestre, che riescono a coinvolgere così bene i bambini e bravi i bambini, che ogni anno ci stupiscono con i loro lavori.

Quest’anno, però, c’è stato un coinvolgimento ancora maggiore. Lo testimonia la partecipazione alla cerimonia di premiazione. Non ci sono vincitori né vinti, tutti i bambini e tutte le scuole hanno vinto. Ha vinto il progetto complessivo. Ringrazio, a nome della Confcommercio, le Amministrazioni di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare per aver sostenuto, anche quest’anno, questa bella iniziativa».

Aggiunge Chiara Chiappori, membro del Consiglio della Confcommercio: «È stato molto edificante essere qui e poter premiare i lavori di questi stupendi bambini con tanto materiale, didattico ma soprattutto igienico sanitario. Abbiamo chiesto ai nostri Associati una mano e la risposta è stata oltre le aspettative. I commercianti del Golfo, che ringraziamo, hanno dimostrato una vera bontà e una genuina sensibilità».

Erano presenti, per l’Amministrazione di Diano Marina l’Assessore all’Istruzione Sabrina Messico, il Consigliere delegato al commercio Veronica Brunazzi e il Consigliere delegato alle Manifestazioni Gianluca Gramondo, mentre per il Comune di San Bartolomeo al Mare era presente l’Assessore Maria Elena Ardoino. Che dice: «È bello vedere l’impegno, anno dopo anno, di tutti questi bambini. È importante e abbiamo voluto comunicare, insieme al Nucleo Forestale dei Carabinieri di Imperia, che anche gli alberi addobbati dai bambini sono stati ripiantati. È giusto che capiscano l’importanza del progetto al quale hanno collaborato».

Veronica Brunazzi conclude: «Voglio ringraziare personalmente i volontari dell’”Accademia Kronos”, che ci hanno aiutato sia a reperire gli alberi, sia a ritirarli. Si sono anche occupati della consegna di 41 alberi ad Aquila d’Arroscia, ospitati dal sempre attento Sindaco Tullio Cha, che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione».

Un particolare ringraziamento va a: ALIMENTARI DIANO, RISTORANTE PIZZERIA IL GIRASOLE, DONNA ORO, AZ. AGRICOLA COLLE DEGLI ULIVI, BANCA D’ALBA, EUROSPIN di ARIMONDO, ERBORISTERIA LA MERIDIANA.