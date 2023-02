Bordighera: domenica prossima, grande festa di Carnevale in corso Italia chiuso al traffico

A partire dalle 14.30, corso Italia diventerà il palcoscenico per tantissime animazioni pensate per i più piccini: baby dance, truccabimbi, esibizioni di scuole di danza, spettacoli di strada ed altre sorprese per tanto divertimento in tema con la festa più allegra dell’inverno. Dalle 18.30, sempre in corso Italia, ci sarà musica per tutti con il concerto di "Quel Trio Là", band che accompagnerà l’ora dell’aperitivo. L'organizzazione è a cura dell'Amministrazione con la collaborazione di Confcommercio Bordighera.