Si allarga il fronte della frana tra Montalto e Badalucco: Comuni preoccupati, "Senza Regione non si potrà mettere in sicurezza la strada"

Si sta allargando il fronte della frana tra Montalto Carpasio e Badalucco. Le due amministrazioni comunali tengono sotto costante controllo il versante che si è mosso nonostante l'assenza di piogge, con delle nuove crepe importanti, arrivate nel territorio badalucchese e un generale aggravio della situazione già critica.

La ditta incaricata da Montalto Carpasio ha iniziato a portare via il materiale dai primi 50 metri di strada. Nei prossimi giorni si procederà con la palificazione e la cementificazione. Ci vorrà quindi almeno una settimana ancora, prima che si possa iniziare a portare via il materiale, stimato in circa 7mila metri cubi. La strada resta non transitabile.

"Fino a quando non elimineremo il materiale - spiega Mariano Bianchi, sindaco di Montalto Carpasio - non sapremo se sotto ci sia ancora strada o se questa andrà rifatta. Le nuove crepe comparse ci dicono che il fronte si è ulteriormente allargato verso Badalucco. Allo stato attuale, abbiamo stimato un intervento di circa 500mila euro per riaprire parzialmente la strada e portare via il materiale ma non posso blindare il bilancio futuro del mio Comune senza avere in mano un impegno scritto da parte di Regione. Senza il loro aiuto non si potrà fare la messa in sicurezza necessaria. Al momento c'è stato un impegno a parole che non basta a darci una certezza per il futuro".