Sanremo: è morto a 68 anni Marco Medlin, politico di destra ed amministratore comunale

È morto a 68 anni Marco Medlin, volto di spicco della politica di Sanremo. Nella sua carriera amministrativa è stato assessore, consigliere comunale e anche vicesindaco.



Dal 1990 militava nella Lega Nord, arrivando anche ad essere negli anni più recenti segretario cittadino della Lega. È stato anche candidato nelle elezioni regionali del 2020. Nell'ultimo anno era entrato a far parte di Fratelli d'Italia.

"In queste ore ci stringiamo alla famiglia in un ideale abbraccio, tutti i dirigenti locali intendono esprimere il proprio cordoglio per una figura di spicco della nostra Città. Alla Famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze" - commenta in una nota il segretario cittadino della Lega Sanremo Michele Gandolfi.