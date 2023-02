Il Senatore Gianni Berrino, insieme a tutti i componenti di Fratelli D’Italia a Sanremo e a nome di tutti gli iscritti, esprimono le più sentite condoglianze e la vicinanza alla famiglia del compianto Marco Medlin.

Appassionato di politica era molto apprezzato in città come come uomo e anche come tecnico. "Un affettuoso abbraccio da parte di tutta la comunità di Fratelli d’Italia alla famiglia".