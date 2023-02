Sanremo: il 25 febbraio ripartono i corsi del progetto 'Scuola di maternità' al Cav di corso Cavallotti

Ripartono a Sanremo i corsi del progetto ‘Scuola di maternità’ del Cav, con il corso di massaggio infantile gratuito, che sarà condotto dall’ostetrica Valentina Guglielmetti, insegnante di massaggio infantile in formazione presso L’Aimi.

I diversi studi clinici confermano gli incredibili effetti positivi del massaggio infantile che attiva due diversi livelli: la relazione tra bambino e genitore, attraverso una comunicazione profonda importantissima per il genitore, che si porta dietro negli anni; mentre il secondo livello è più ampio e attiene allo sviluppo e la maturazione fisica, psicologica ed emotiva del bambino.

Il massaggio infantile è quindi un efficace strumento attraverso cui rafforzare la relazione con i bambini, lo scopo non è di apprendere una tecnica ma di affinare una attitudine: un modo di comunicare profondo con il proprio bambino. Il corso è gratuito e si svolgerà presso la sede del Cav in corso Cavalotti 250 a Sanremo da sabato 25 febbraio dalle 10.30 alle 12. Per iscriversi al corso basta inviare una mail a cavsanremo@libero.it o un whatsapp al numero 388 5880418.