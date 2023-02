Sanremo: finita la settimana del Festival ripartono i lavori per il ‘piano asfalti’, primo intervento in via Rambaldi a Coldirodi (foto)

Terminata la settimana del Festival, il Comune di Sanremo riprende i lavori del ‘piano asfalti’ e riparte della frazioni. In questi giorni l’impresa ‘Giuggia’ è impegnata a Coldirodi in via Rambaldi per la rimozione del vecchio manto e la sua sostituzione.



I lavori fanno parte del progetto del Comune per la sistemazione delle strade e, nello specifico, del primo lotto da 600 mila euro. La prima parte dei lavori ha interessato via Dante Alighieri, via Margotti, strada Tasciaire e strada Borgo Tinasso. Una serie di interventi che Palazzo Bellevue ha messo in atto anche rispondendo alle tante richieste da parte dei residenti che nei mesi hanno portato all’attenzione del Comune lo stato di alcune strade cittadine.



In previsione c’è anche un secondo lotto di lavori per il quale il Comune sta predisponendo il piano.