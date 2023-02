Sanremo: due abitazioni non più utilizzate da Amaie, ok dell'Amministrazione alla loro vendita

Amaie non utilizza più due abitazioni di sua proprietà e chiede al comune di poterle vendere. L’amministrazione comunale ha dato l’ok alla società partecipata di alienare i due beni.

Si tratta di due abitazioni non più funzionali alle attività di Amaie e, per questo verranno venduti. Si tratta di una casa unifamiliare indipendente di 132 metri quadri, con annesso terreno agrario da 250 mq, in strada San Romolo. Si tratta della casa che veniva utilizzata dal custode dell’acquedotto.

L’altra è una casa indipendente di 93 metri quadri con annessi terreni agrari per un totale di circa 600 metri quadri, in via Grossi Bianchi in frazione Poggio.